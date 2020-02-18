Сенатор опроверг информацию о проведении свадеб по единому сценарию

Образец свадьбы не означает, что торжество будет проводиться по одному и тому же сценарию. У каждого региона свой менталитет, свои традиции. Невозможно проводить все свадьбы по одному сценарию.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Председатель Комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта Сената Олий Мажлиса Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев опроверг информацию о проведении свадеб в стране по единому сценарию.

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Об этом он заявил на пресс-конференции в АИМК, где шла речь о порядке организации свадебных обрядов в местах их проведения. Участие в диалоге принимала и корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Хочу подчеркнуть, что распространившаяся информация в социальных сетях, о том что, якобы, свадьбы будут проводиться по единому сценарию, не соответствует действительности. Образец свадьбы не означает, что торжество будет проводиться по одному и тому же сценарию. У каждого региона свой менталитет, свои традиции. Невозможно проводить все свадьбы по одному сценарию," - сказал сенатор.

Прежде всего, по словам Сайфуллаева, в Узбекистане стремятся предотвратить расточительство.

Как мы уже сообщали, с 1 января этого года в Узбекистане официально вступил в силу документ, запрещающий пышные свадьбы.

Семейные мероприятия могут проводиться в течение 3 дней в промежутке с 06.00 до 23.00. Время раздачи плова отдельно определяют Кенгаши народных депутатов районов и городов исходя из условий региона. Продолжать свадьбы, семейные торжества, поминальные мероприятия после 23.00 теперь в Узбекистане не допускается.