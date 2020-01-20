Консультация перед свадьбой: что предлагают молодоженам в Узбекистане

Event-сообщество хотело бы внести ясность в ситуацию, создав информационный канал для тех, кому предстоит проводить семейные мероприятия в новых условиях.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Национальная ассоциация организаторов мероприятий Узбекистана объявила об открытии горячей линии об изменениях в правилах проведения свадеб и иных массовых семейных мероприятий, говорится в пресс-релизе.

"По номеру 78-129-84-84 все желающие смогут получить бесплатную консультацию о положении, вступившем в силу с 1 января", - говорится в сообщении.

Напомним, что 14 сентября 2019 года на совместном заседании Кенгашей Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса утверждено Положение "О порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших".

С первых дней 2020-го в Самаркандской области были проведены рейды, установившие несколько нарушений данного нормативно-правового акта.

"Наша ассоциация выступает за соблюдение действующего законодательства, но надо же учитывать и то, что в данном случае дело касается очень чувствительной для многих людей темы. Опыт прошлых лет показывает, что директивное вмешательство не всегда приводит к позитивному результату в данной сфере, поэтому стоит уделить больше внимания диалогу с общественностью. Значительная часть граждан все ещё не осведомлена о сути нововведений, считая их изобретением организаторов торжеств, владельцев ресторанов или хокимиятов. Event-сообщество хотело бы внести ясность в ситуацию, создав информационный канал для тех, кому предстоит проводить семейные мероприятия в новых условиях", - говорит председатель НАОМ Арсен Длянчев.

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Эксперты НАОМ, изучив рынок, подготовили справочные материалы о том, как изменился выбор мест проведения свадебных и иных мероприятий в связи с обновлением правил: с 1 января большее количество ресторанов соответствуют требованиям по максимально допустимому числу приглашенных.

Соответствующие списки с рекомендациями специалистов ассоциация готова передавать всем обратившимся.

"Отдельные представители нашей индустрии столкнулись с критикой со стороны местных властей. К сожалению, у нас нет детальной информации по работе данных компаний. Однако считаю, что наша общая цель – не наказать провинившихся, а научиться жить по новым правилам, работая в том числе и с заказчиками. Пока нет других инициатив, юристы ассоциации готовы проводить правовые консультации, разъясняя детали действующего с нового года положения. Всё это предлагается гражданам на безвозмездной основе, поскольку мы все заинтересованы в повышении правовой грамотности населения. Ни к чему видеть в происходящем один сплошной негатив – специалисты ассоциации разработали несколько прекрасных сценариев проведения свадеб с учетом новых требований, которыми также готовы поделиться бесплатно", – сказал Длянчев.

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Горячая линия НАОМ действует с 10.00 до 19.00 в будние дни. Заявки на юридическую консультацию и экспертную поддержку в проведении мероприятий принимаются и по электронной почте info@naom.uz.