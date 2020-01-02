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Свадебный кортеж

Никаких больше вечеринок: в Узбекистане официально запретили пышные свадьбы

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200102/13148730/Nikakikh-bolshe-vecherinok-v-Uzbekistane-ofitsialno-zapretili-pyshnye-svadby.html

С этого года семейные мероприятия могут проводиться в течение 3 дней в промежутке с 06:00 до 23:00.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. С 1 января в Узбекистане официально вступил в силу документ, запрещающий пышные свадьбы.

С этого года семейные мероприятия могут проводиться в течение 3 дней в промежутке с 06:00 до 23:00. Время раздачи плова отдельно определяют Кенгаши народных депутатов районов и городов, исходя из условий региона. Продолжать свадьбы, семейные торжества, поминальные мероприятия после 23:00 не допускается.

"О проведении свадебных торжеств не менее чем за 1 неделю необходимо уведомить орган самоуправления граждан по месту жительства, а проповеди религиозной тематики читаются уполномоченными представителями религиозных организаций", - говорится в сообщении.

Также запрещаются дополнительные сопутствующие мероприятия как при проведении похорон, траурных церемоний, принимать участие в семейных мероприятиях может до 200 человек, на плове – до 250. На совместных свадьбах может присутствовать до 250 человек, на связанных с ними церемониях раздачи плова – до 300. Количество участников похоронных и поминальных мероприятий не ограничивается.

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Более того, теперь сопровождать молодожен к месту проведения свадьбы (туйхона) и обратно могут не более трех легковых автомобилей, а при проведении свадебных мероприятий с участием 50 и более человек с кафе, рестораном и туйхона обязательно заключается договор.

В заключение, приглашать на семейное мероприятие можно не более 2-х исполнителей или музыкальных групп. С артистами (певец, музыкант, ведущий и другие), участвующими в семейных мероприятиях, также должны заключаться договоры.

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Соблюдение изложенных в документе требований будут контролировать депутаты, председатели сходов граждан махалли и инспекторы по профилактике органов внутренних дел.

Напомним, в октябре Министерство юстиции Узбекистана вынесло на обсуждение проект поправок в Кодекс об административной ответственности, предусматривающих установление штрафов за нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

Теги:
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