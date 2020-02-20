ЮНЕСКО поможет развить в Узбекистане кукольную анимацию

Международная организация передала республике новейшее оборудование, которое будет использоваться для создания высококачественных анимационных фильмов.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. ЮНЕСКО передало "Студии мультипликационных фильмов" (входит в НА "Узбеккино") современное компьютерное оборудование и новейшую фототехнику.

Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане ЮНЕСКО передало оборудование студии мультфильмов

Отмечается, что новое оборудование передано в рамках проекта ЮНЕСКО "Укрепление культурной и креативной индустрий в Лаосе, Узбекистане и Руанде" и будет использоваться для создания высококачественных анимационных фильмов.

Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане ЮНЕСКО передало оборудование студии мультфильмов

Мультфильмы составляют важную часть киноискусства в Узбекистане и в том числе играют важную роль в воспитании и образовании молодого поколения.

"Сегодня мы наблюдаем период, когда происходит комплексное возрождение национальной кинематографии, и ЮНЕСКО вносит свой вклад в этот важный для Узбекистана процесс", - отметил режиссер-аниматор Низамии Махмудов.

Новая фототехника позволит развить Узбекистану кукольную анимацию.

"Сегодня производство кукольной анимации изменилось, и вместо пленочных кинокамер можно использовать цифровые фотоаппараты. В наших планах возродить кукольную анимацию в Узбекистане", - рассказал режиссер-аниматор Азиз Мухамедов.

ЮНЕСКО активно поддерживает развитие анимационной индустрии в Узбекистане. Организация всячески способствует повышению знаний и навыков сотрудников мультипликационных студий и оказывает им материально-техническую помощь.

Недавно представительство ЮНЕСКО в Узбекистане организовало практический тренинг по анимационному сторибордингу. Мастер-класс проводил известный белорусский режиссер-аниматор Михаил Тумеля.

Между тем республика активно сотрудничает и с Россией в области киноиндустрии. В частности, в начале января страны провели международный кинофорум. На мероприятие, которое состоялось в Ташкенте, прибыли именитые продюсеры и владельцы известных российских киностудий, к примеру, гендиректор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

На форуме российская и узбекская стороны подписали множество ключевых соглашений и обсудили ряд совместных проектов. В их числе — совместное производство мультипликационного сериала о Ходже Насреддине.