Зарубежные кинодеятели готовы помочь возродить ташкентский кинофестиваль

Участники фестиваля назвали инициативу по возрождению Ташкентского кинофестиваля спустя почти три десятилетия настоящим подвигом, сравнив ее с восстановлением разрушенного моста, который свяжет целые поколения.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Представители киноиндустрии Узбекистана встретились со своими зарубежными коллегами в рамках Берлинского международного кинофестиваля. В составе отечественной делегации - киновед Нигора Каримова, кинорежиссеры Камара Камалова, Эльжон Аббасов и генеральный директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

Один из важнейших вопросов повестки проведенных встреч - возрождение ташкентского кинофестиваля.

"Развитие международного сотрудничества и расширение кинематографических связей – одни из самых важных направлений деятельности киноиндустрии Узбекистана. И мы обсудили с рядом известных кинодеятелей механизм реализации инициативы Президента страны о возобновлении проведения легендарного Ташкентского кинофестиваля. Эту задачу невозможно решить без поддержки зарубежных партнеров, так как речь идёт о том, как сделать его одним из самых престижных в мире," - отметил Абдухаликов.

Участники фестиваля назвали инициативу по возрождению Ташкентского кинофестиваля спустя почти три десятилетия настоящим подвигом, сравнив ее с восстановлением разрушенного моста, который свяжет целые поколения.

Зарубежные кинодеятели выразили готовность помочь в возрождении и возвращении ташкентского кинофестиваля на международную орбиту.

"В Узбекистане сейчас происходят масштабные позитивные процессы, реформирующие государство и общество. Возрождение Ташкентского кинофестиваля станет это еще одним важнейшим шагом, показывающим открытость Узбекистана миру," - отметил кинокритик, киноэксперт Сергей Лаврентьев.

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Обновленный Ташкентский кинофестиваль интересен и как площадка творческих поисков в сфере киноиндустрии, где обязательно должны присутствовать различные дискуссионные панели для обмена мнением молодых кинематографистов по широкому кругу вопросов.

Для справки: Ташкентский кинофестиваль проводился в столице Узбекистана начиная с 1968 года. Он был крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Кинофестиваль пользовался авторитетом в мире и представлял возможности для показа своих работ, обмена мнениями по вопросам развития культуры представителям как развитых, так и молодых кинематографий стран мира.

Напомним, в конце года в интервью редакции Sputnik Узбекистан Фирдавс Абдухаликов рассказал, о подготовительных работах, которые проводятся для возрождения кинофестиваля. По его словам, уже сформирован оргкомитет и направляются документы в правительство для вынесения соответствующего решения.