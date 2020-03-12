Наргиз извинилась перед Фадеевым и нашла нового продюсера

Однако сначала Виктор Дробыш обсудил все детали с Максимом Фадеевым. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. После громкого скандала с Максимом Фадеевым Наргиз Закирова нашла себе нового продюсера в лице Виктора Дробыша. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Сегодня свершилось новое, достопамятное событие в моей жизни. Я и продюсер Виктор Яковлевич Дробыш, ударив по рукам, решили свершить весьма незаурядный, творческий эксперимент", - написала Наргиз в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 11 Мар 2020 в 2:01 PDT

По словам Дробыша, идея сотрудничества возникла, когда готовился концерт Николая Носкова, которому нужны были сильные, талантливые исполнители его песен.

"Мне кажется, она мой человек в плане творчества", — отметил продюсер в интервью "Пятому каналу".

Также он добавил, что перед этим все вопросы обсудил с Фадеевым, так как для него это очень важно. В итоге для бывшего продюсера всего лишь нужно было извинение от Наргиз.

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"Все было сделано, и поэтому, мне кажется, я со спокойной душой могу с ней работать и не думать, что кто-то про меня думает что-то плохое. Могу заниматься музыкой, не оглядываясь назад", — заявил Дробыш.

Напомним, в августе певица рассказала в своем Instagram о том, что продюсерский центр Максима Фадеева направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.

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Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера.

После этого еще в течение нескольких месяцев ходили разные слухи о сердечном приступе Максима Фадеева после скандала с артисткой, о ее жестком поведении во время концертов и о том, что продюсер уехал из России жить на остров.