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Концерт певицы Наргиз в Ереване

Наргиз извинилась перед Фадеевым и нашла нового продюсера

Sputnik/ Asatur Yesayants
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200312/13653669/Nargiz-izvinilas-pered-Fadeevym-i-nashla-novogo-prodyusera.html

Однако сначала Виктор Дробыш обсудил все детали с Максимом Фадеевым. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. После громкого скандала с Максимом Фадеевым Наргиз Закирова нашла себе нового продюсера в лице Виктора Дробыша. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Сегодня свершилось новое, достопамятное событие в моей жизни. Я и продюсер Виктор Яковлевич Дробыш, ударив по рукам, решили свершить весьма незаурядный, творческий эксперимент", - написала Наргиз в соцсети.

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Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

По словам Дробыша, идея сотрудничества возникла, когда готовился концерт Николая Носкова, которому нужны были сильные, талантливые исполнители его песен.

"Мне кажется, она мой человек в плане творчества", — отметил продюсер в интервью "Пятому каналу".

Также он добавил, что перед этим все вопросы обсудил с Фадеевым, так как для него это очень важно. В итоге для бывшего продюсера всего лишь нужно было извинение от Наргиз.

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"Все было сделано, и поэтому, мне кажется, я со спокойной душой могу с ней работать и не думать, что кто-то про меня думает что-то плохое. Могу заниматься музыкой, не оглядываясь назад", — заявил Дробыш.

Напомним, в августе певица рассказала в своем Instagram о том, что продюсерский центр Максима Фадеева направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.

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Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера.

После этого еще в течение нескольких месяцев ходили разные слухи о сердечном приступе Максима Фадеева после скандала с артисткой, о ее жестком поведении во время концертов и о том, что продюсер уехал из России жить на остров.

Теги:
скандал, узбекистанка, Россия, Россия, звезды, музыканты, музыкант, музыка, знаменитости, шоу-бизнес, Наргиз Закирова



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