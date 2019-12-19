"Мы были в секте": Наргиз рассказала Собчак о Фадееве и детях

Они поговорили о Максиме Фадееве, музыке, детях, мужьях, насилии и отношениях с мужчинами. Больше - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Наргиз Закирова дала большое интервью Ксении Собчак в ее шоу на YouTube под названием "Осторожно, Собчак".

Они поговорили о Максиме Фадееве, музыке, детях, мужьях, насилии и отношениях с мужчинами.

Артистка заявила о том, что хочет усыновить ребенка из России.

"Я точно знаю, как этот ребенок будет расти: во-первых, он не будет ходить в школу и детские сады. По моему мнению, это - абсолютнейшее зло. У него будут свои учителя, и он будет учиться исключительно тому, что ему интересно. Я за домашнее образование", - говорит Наргиз.

Собчак задала артистке главный вопрос о том, что же все-таки случилось с продюсером Максимом Фадеевым.

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"Я пришла к нему работать и в течение года, подписав контракт, ездила с программой из проекта "Голос" и его песнями, которые он пел в 90-х. У меня не было новых композиций. У него было ко мне потребительское отношение. Макс написал для меня всего одну песню "Ты моя нежность" и успокоился", - говорит Наргиз.

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Также певица рассказала, что никогда не было другом Фадееву и виделись они очень редко.

"Мы с ним выступали на трех мероприятиях, а виделись вообще раз в полгода", - добавила она.

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Комментируя роспуск продюсерского центра MALFA, Наргиз заметила, что у Фадеева "происходит что-то с психикой".

"Мне его жалко. Я желаю ему удачи, здоровья. И, конечно же, благодарна ему за эти пять лет, которые были", - добавила она.

Собчак также спросила у Наргиз, почему она, точно так же, как Ольга Серябкина и Лена Темникова, не смотрели контракт с Фадеевым прежде, чем его подписывать.

"Вы все похожи на сектантов: вы, не глядя, подписываете контракт, а потом у вас с ним происходит страстный разрыв", - говорит Собчак.

"Да, мы были в секте. Макс имеет способность очаровывать. Я его боготворила, когда пришла к нему. Мне казалось, что я сейчас буду исполнять именно ту музыку, которую он писал раньше. Но такого не произошло", - заключила артистка.

Напомним, в августе певица рассказала в своем Instagram о том, что продюсерский центр Максима Фадеева направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.

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Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера.

После этого еще в течение нескольких месяцев ходили разные слухи о сердечном приступе Максима Фадеева после скандала с артисткой, о ее жестком поведении во время концертов и о том, что продюсер уехал из России жить на остров.