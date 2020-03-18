Театр "Ильхом" отменил все спектакли

Все билеты, приобретенные на спектакли в марте, остаются действительными. Ими можно воспользоваться, как только карантин будет снят.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Узбекистане, театр Марка Вайля "Ильхом" принял решение остановить работу и отменить все спектакли, запланированные в марте 2020 года, сообщается на сайте.

"Для нас это очень трудное и тяжелое решение. Театр Марка Вайля "Ильхом" за последние 44 года не закрывал свои двери никогда. Но мы решили сделать это потому, что беспокоимся о здоровье своих зрителей, и хотим внести свой вклад в скорейшее предотвращение эпидемии", - говорится в сообщении.

Известно, что театр существует только за счет продажи билетов, не имея никаких других источников дохода. Плюс ко всему, театр находится в сложном положении еще и потому, что вопрос со зданием все еще находится в процессе решения.

Продажа билетов на все спектакли временно остановлена. В зависимости от того, как будут развиваться события, театр постарается придумать новую форму существования в апреле и следующих месяцах.

Все билеты, приобретенные на спектакли в марте, остаются действительными. Ими можно воспользоваться, как только карантин будет снят.

"Мы просим своих зрителей о поддержке, и призываем не обращаться в кассу за возвратом денег. Пожалуйста, сохраните билеты и используйте их позже. Театр остро нуждается в средствах, чтобы выжить в карантинный период", - сообщили в театре.

Напомним, приватизировавшая столичную гостиницу Shodlik Palace компания Ofelos Plaza уже к апрелю попросила театр "Ильхом" освободить помещение.

Представители театра выступили с сообщением, где признались, что с юридической стороны бессильны что-либо предпринять.

После этого за театр вступилась Саида Мирзиёева.

Позже министр по делам культуры после встречи с руководителем театра Борисом Гафуровым и руководством отеля "Шодлик" рассказал, что "Ильхом" останется на своем месте.

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11 февраля театр "Ильхом" сделал официальное заявление, что между владельцами здания и руководством "Ильхома" была достигнута договоренность о том, что театр сохранит свое историческое помещение.

Новый владелец здания планирует построить бизнес-центр, в котором будет учтено текущее расположение театра. На время реконструкции театр приостановит свою работу.

Администрация театра выразила благодарность неравнодушным читателям, зрителям, чиновникам, дипломатам и деятелям культуры за оказанную поддержку.