Сохранить или удалить: в поддержку театра "Ильхом" создан сайт

"Ильхом" давно заработал право иметь свой собственный дом и справедливо может считаться центром современного искусства, считают создатели сайта.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Узбекистанцы не перестают говорить о спасении театра "Ильхом". Так, был создан сайт, на котором можно оставить свой голос за спасения легендарного места.

"Ильхому" грозит выселение, либо реконструкция здания, которая уничтожить идентичность театра. Мы призываем присвоить театру особый статус культурного достояния Узбекистана и оставить ему здание. "Ильхом" давно заработал право иметь свой собственный дом и справедливо может считаться центром современного искусства: на протяжении 40 лет он является центром реализации творческих проектов молодежи. Вопрос о существовании театра открыт", - говорится на сайте.

Напомним, приватизировавшая столичную гостиницу Shodlik Palace компания Ofelos Plaza уже к апрелю попросила театр "Ильхом" освободить помещение.

Представители театра выступили с сообщением, где признались, что с юридической стороны бессильны что-либо предпринять.

Саида Мирзиёева пообещала защитить театр "Ильхом" >>

После этого за театр вступилась Саида Мирзиёева.

Позже министр по делам культуры после встречи с руководителем театра Борисом Гафуровым и руководством отеля "Шодлик" рассказал, что "Ильхом" останется на своем месте.

11 февраля театр "Ильхом" сделал официальное заявление, что между владельцами здания и руководством "Ильхома" была достигнута договоренность о том, что театр сохранит свое историческое помещение.

"Ильхому" быть: министр культуры заявил, что театр остается на прежнем месте >>

Новый владелец здания планирует построить бизнес-центр, в котором будет учтено текущее расположение театра. На время реконструкции театр приостановит свою работу.

Администрация театра выразила благодарность неравнодушным читателям, зрителям, чиновникам, дипломатам и деятелям культуры за оказанную поддержку.