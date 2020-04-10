В Узбекистане снимут документальный фильм о коронавирусе

Фильм будет снят как кинохроника, в которой отразится распространение вируса в Узбекистане, а также меры, принятые правительством по борьбе с пандемией COVID-19.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" при поддержке Специальной республиканской комиссии по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Республике Узбекистан, приступило к съемкам документального фильма о COVID-19. сообщает пресс-служба.

Известно, что фильм будет снят как кинохроника, в которой отразится распространение вируса в Узбекистане, а также меры, принятые правительством по борьбе с пандемией COVID-19.

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В киноленту также войдут кадры строящихся больниц для зараженных коронавирусом, интервью с членами правительства страны, медицинскими работниками, экспертами, сотрудниками органов правопорядка и людьми, излечившимися от заболевания.

"Через призму рассказа о тяжелых испытаниях, которые мужественно проходят сегодня герои нашего фильма, мы покажем полную картину сражения Узбекистана с COVID-19 и какие меры государство предприняло для защиты своих граждан и экономики в целом. Мы также создадим объемную кинобазу и соберем видеоматериалы кинохроники о том, как развивались эти события в мире и как наша страна противостояла этой страшной пандемии. Ведь именно благодаря этой кинобазе в будущем исследователи и эксперты смогут изучить опыт Узбекистана в борьбе с COVID-19. По сути, мы приступили к написанию и съемкам истории независимого Узбекистана в период серьёзных испытаний", - сказал руководитель НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано уже свыше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.