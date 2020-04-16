Кинотеатр в каждом доме - узбекистанцам покажут классику современного кино

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Центр современного искусства в Ташкенте со своей программой Tashkent Film Encounters также перешел на работу в онлайн режиме, сообщили в пресс-службе организации.

Первый в Узбекистане Центр современного искусства откроется в 2020 году >>

В апреле, мае и июне 2020 года пройдут онлайн-показы фильмов центральноазиатских режиссеров, чьи работы стали классикой современного кинематографа. С 17 по 24 апреля будет организован первый показ – зрители смогут посмотреть кинокартину "Воиз" ("Оратор") Юсупа Разыкова, а также на сайте Центра современного искусства в Ташкенте будет опубликовано интервью с режиссером ленты о его творчестве.

Фонд развития культуры и искусства при Министерстве Культуры республики Узбекистан Скриншот одного из фильма предоставленного к показу в программе Tashkent Film Encounters

Для справки: Tashkent Encounters – это cерия курируемых событий Центра современного искусства в Ташкенте. В рамках проекта международные авторы, работающие в различных направлениях, встречаются в столице Узбекистана и вступают в диалог с представителями локальной художественной сцены.

Каждая серия Tashkent Encounters будет посвящена определенной теме, вокруг которой будет выстроена публичная программа в виде дискуссий, лекций, выставок, перформансов и воркшопов.

Первое событие Tashkent Encounters посвящено современному кинематографу Центральной Азии. Режиссеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана представят свои работы. Это позволит зрителям проследить эволюцию киноязыка этих авторов – начиная с ранних 90-х годов до наших дней. Фильмы можно будет посмотреть уже этой весной на сайте и в социальных сетях Центра современного искусства в Ташкенте. Публичная программа Tashkent Film Encounters запланирована на осень 2020 года и включит в себя серию показов, лекций и круглых столов. Подробная программа мероприятия будет опубликована на сайте центра.