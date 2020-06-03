Мир фантазии: узбекский дизайнер Женя Ким на карантине создала украшения

Также дизайнер сняла короткометражный мультфильм при помощи бумаги, ткани и акварели. Смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Известный дизайнер из Узбекистана Женя Ким во время самоизоляции создала украшения из бисера в форме человечков.

"В это сложное время хотелось сделать что-то светлое, наивное и доброе. Чтобы отвлечься, помечтать, взбодриться", - написала девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J.Kim (@j.kim) 2 Июн 2020 в 8:16 PDT

Среди товаров - подвески с позолоченными застежкой и деталями сделаны из бисера и жемчуга на шелковой нитке.

Также дизайнер сняла короткометражный мультфильм при помощи бумаги, ткани и акварели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J.Kim (@j.kim) 2 Июн 2020 в 8:15 PDT

Напомним, в прошлом году Женя Ким попала в рейтинг самых влиятельных россиян моложе 30 лет по версии Forbes.

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Марке одежды J.Kim чуть меньше семи лет, но ее бренд уже можно приобрести даже в Нью-Йорке.

Молодой дизайнер корейского происхождения переехала из Узбекистана в Москву 18 лет назад. Перед тем как придумать концепцию бренда, в основу которого легли мотивы азиатской культуры, она три года экспериментировала со спортивным и деловым стилями, пытаясь найти собственный. Стремление Ким показать красоту национального костюма сделало ее заметной в fashion-индустрии.

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Училась Женя Ким в колледже имени Карла Фаберже, а стажировалась у Вячеслава Зайцева.

Среди ее профессиональных достижений — номинация на Woolmark Prize, одну из престижных мировых премий в сфере моды.