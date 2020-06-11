Чем отметился бывший глава "Узбекконцерта" и что ждать от нового директора

10 июня у "Узбекконцерта" появился новый директор – вместо Одилжона Абдукаххорова им стал Алишер Джамалдинов. Чем именно занимается это государственное учреждение, и что означает нынешняя смена руководства?

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. "Узбекконцерт" появился относительно недавно – чуть больше трех лет назад, в феврале 2017 года. Тогда, согласно указу президента Узбекистана, на базе упраздненного эстрадного объединения "Узбекнаво" и объединения национального танца "Узбекракс" создали единую структуру – ей и стал "Узбекконцерт".

Он вошел в подчинение Министерства культуры и объединяет под своим крылом более 2,5 тысяч творческих коллективов и исполнителей. Финансируется его работа за счет средств Фонда развития культуры и искусства.

Перед "Узбекконцертом" поставили задачу содействовать "реализации мер по развитию музыкального, хореографического и эстрадного искусства, оказывать всемерное содействие в создании высокохудожественных качественных произведений, отражающих высокую духовность, яркую и самобытную культуру народа Узбекистана".

Первым директором новой структуры стал Азамат Хайдаров – он работал в качестве исполняющего обязанности, пока через несколько месяцев его не сменил Одилжон Абдукаххаров. Именно на его место теперь назначен Алишер Джамалидинов.

Контроль культурных мероприятий и поддержка талантов

В интервью Sputnik Узбекистан Одилжон Абдукаххаров рассказывал, что на практике "Узбекконцерт", в первую очередь, организует контроль за проводимыми в Узбекистане концертами и другими культурными мероприятиями.

Все артисты, которые работают в Узбекистане, обязаны получить специальную лицензию от "Узбекконцерта" – без нее они просто не смогут осуществлять свою деятельность и выступать перед зрителями. Как минимум, официально.

В то же время, чиновники активно контролируют и репертуар. Для этого был создан художественный совет, который оценивает и проверяет тексты песен и снятые на них клипы. Кроме того, в декабре 2018-го всем узбекским артистам запретили петь под фонограмму.

Под эгидой "Узбекконцерта" организуют различные акции, к участию в которых привлекают известных исполнителей. Например, в рамках национального проекта "Благоустроенное село" собранные от продажи билетов на благотворительные концерты деньги направили на благоустройство сельской местности.

Специальная рабочая группа, в которую входят деятели культуры, режиссеры и народные артисты, занимается поиском талантливых певцов, танцоров и музыкантов. Также в круг обязанностей "Узбекконцерта" входит и координация гастролей исполнителей за рубежом.

Все это делается с единственной высокой целью – защитить чистоту национальной культуры и ее традиций, а также сохранить духовность молодежи. Однако не всегда действия чиновников от эстрады вызывают одобрение самих "подопечных" артистов. Да и простых граждан тоже.

Скандалы вокруг клипов и лицензий

Главным камнем преткновения в отношениях "Узбекконцерта" и исполнителей стали правила выдачи и отзыва лицензий, а также не всегда понятные критерии оценки репертуара – текстов песен и содержания клипов.

Многие критикуют деятельность специальной творческой группы, которая принимает все решения по этим вопросам. Звучат и громкие обвинения в том, что она занимается неприкрытой цензурой.

Например, известный рэпер San Jay пожаловался на то, что якобы его длинная борода, которая "оказывает негативное влияние на сознание молодежи", стала одной из причин, по которой ему не разрешали выступать в Узбекистане.

А очень пылкие объятия и движения людей, "чуждые традициям и узбекскому менталитету", в ролике к одной из песен Шахло Ахмедовой привели к тому, что у нее отозвали лицензию.

Худсовет при "Узбекконцерте" регулярно рассматривает клипы популярных артистов – и регулярно же часть из них запрещает к показу на телевидении.

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Однако, как говорят сами чиновники, если какие-либо произведения и отклоняют, то их авторам предлагают исправить недостатки. И только лишь если они этого не делают, приходится идти на крайние меры.

Кроме того, для "провинившихся" всегда есть возможность вернуть лицензию – если исполнитель докажет, что он осознал свои ошибки и доказал, что впредь этого не повторит.

Можно привести еще много подобных примеров, но и без них понятно, что деятельность "Узбекконцерта" зачастую вызывает непонимание у артистов и их многочисленных поклонников.

В "Узбекконцерте" свои действия называют "пропагандой традиционного узбекского искусства". Однако для многих оно оказывается слишком традиционным, а его критерии – чрезмерно абстрактными и неконкретными. Современное искусство не всегда может влезть в прокрустово ложе, созданное государством.

Кстати, контролируют чиновники концерты не только узбекских исполнителей, но и зарубежных. Так, в ноябре 2018 года в Ташкенте выступил рэпер Тимати. Как признался экс-директор "Узбекконцерта", звезде российской сцены пришлось несколько раз пересматривать свой репертуар, пока ему не разрешили дать концерт.

Что означают перестановки в руководстве "Узбекконцерта"?

В среду на пост директора "Узбекконцерта" назначили Алишера Джамалдинова. Он родился в 1975-м. В 1999 году закончил факультет восточной музыки Ташкентской государственной консерватории имени Ашрафи.

В 2013-18 годах он работал в Министерстве культуры – в том числе был руководителем департамента развития концертного и исполнительского искусства. Поэтому он уже был знаком со спецификой деятельности подопечной организации, когда перешел на должность замдиректора "Узбекконцерта" по творческим вопросам. Ее он и занимал до последнего времени.

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В тоже время его предшественник Одилжон Абдукаххаров поменялся с ним местами: теперь он стал замдиректора по творческим вопросам. Причины таких кадровых изменений пока не ясны.

Понятно лишь то, что теперь именно Джамалдинову придется противостоять критике и попытаться улучшить имидж подчиненного ему ведомства. И, возможно, что-то поменять в работе чиновников по культуре.