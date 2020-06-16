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Юлдуз Усманова

Под запретом ли Юлдуз Усманова в Узбекистане - ответ Минкульта

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Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200616/14349174/Pod-zapretom-li-Yulduz-Usmanova-v-Uzbekistane-otvet-Minkulta.html

Последние дни в Сети обсуждают слухи о том, что лицензия певицы была отозвана, а на трансляцию ее клипов по телевидению наложен запрет.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. В Министерстве культуры Узбекистана заявили, что все сообщения о том, что у артистки Юлдуз Усмановой отобрали лицензию, беспочвенны.

"Данные сообщения являются необоснованными. Юлдуз Усманова продолжает свою работу, и не были установлены никакие ограничения на ее творческую деятельность", - говорится в информации.

Последние дни в Сети обсуждают слухи о том, что лицензия певицы была отозвана, а на трансляцию ее клипов по телевидению наложен запрет.

Напомним, ранее появилось видео, на котором народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова оскорбляет сотрудников милиции. Певица назвала их "нулями в коробке", не заслуживающими уважения.

Юлдуз Усманова записала видеообращение после скандала с МВД >>

Негодование популярной исполнительницы вызвал отказ сотрудников внутренних дел в ночное время организовать отправку гуманитарного груза в Сырдарьинскую область, который был собран после того, как Усманова объявила акцию помощи пострадавшим.

Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Позже певица извинилась перед сотрудниками правоохранительных органов.

Теги:
шоу-бизнес, певица, Культура, артист, Юлдуз Усманова, Узбекистан, Узбекистан



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