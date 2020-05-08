Юлдуз Усманова записала видеообращение после скандала с МВД

Артистка извинилась и призвала объединиться и быть вместе в эти сложные дни. Смотрите видеообращение!

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Юлдуз Усманова извинилась перед общественностью после инцидента с МВД. Видео доступно в Instagram певицы.

"Я из-за злости наговорила много лишнего. Прошу всех простить меня в этот священный месяц. В эти священные дни не обижайтесь на меня. Я приношу извинения всем военным, которые отдаются своей работе полностью во благо нам — народу. Извиняюсь перед их родителями. Признаю, что я допустила ошибку. Сейчас мы должны объединиться и быть вместе в эти сложные дни", — заявила Усманова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #yulduzusmonova @yulduzusmonovamusic Публикация от Yulduz Usmonova (@yulduzibragimovnausmonova) 7 Май 2020 в 1:04 PDT

Ранее в Сети появилось видео, на котором народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова оскорбляет сотрудников милиции. Певица назвала их "нулями в коробке", не заслуживающими уважения.

Негодование популярной исполнительницы вызвал отказ сотрудников внутренних дел в ночное время организовать отправку гуманитарного груза в Сырдарьинскую область, который был собран после того, как Усманова объявила акцию помощи пострадавшим.

ГУВД Ташкента начало следственные действия, чтобы дать правовую оценку действиям певицы, оскорбившей сотрудников органов внутренних дел.

МВД Узбекистана отреагировало на оскорбления Юлдуз Усмановой >>

Раскритиковали видеообращение Усмановой и в Министерстве культуры, напомнив, что сотрудники ОВД в течение двух месяцев работают днем и ночью.

Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Позже певица извинилась перед сотрудниками правоохранительных органов.