В Бухаре завершаются съемки фильма о Махмудходже Бехбудий

Сейчас в Бухаре снимают сцены последних дней заключения Бехбудий перед его казнью, эпизоды в зиндане. Также кинофильм снимался в Ташкенте, Самарканде и других городах Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" снимает художественный фильм о великой исторической личности, основоположнике узбекской драматургии Махмудходже Бехбудий, сообщает УзА.

"Фильм основан на реальных событиях того времени и отражает период с конца ХIХ века по 20-е годы ХХ века. Художественный принцип кинокартины - большие эпизоды-воспоминания, через которые и прослеживается весь жизненный путь Махмудходжи Бехбудий", - говорится в сообщении.

Сейчас в Бухаре снимают сцены последних дней заключения Бехбудий перед его казнью, эпизоды в зиндане. Также кинофильм снимался в Ташкенте, Самарканде и других городах Узбекистана.

Авторы сценария - Бако Садыков и Улугбек Садыков, режиссер-постановщик фильма Бако Садыков.

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Бехбудий был ярким представителем джадидизма, просветителем и одним из основоположников национального театрального искусства. Его деятельность заложила фундамент для развития культуры, науки и образования.

Историческая драма о Махмудходжи Бехбуди приурочена 145-летию выдающегося ученого - публициста , этот юбилей широко отмечается в нынешнем году.