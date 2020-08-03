20:07 03 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Эмре Кивилджим в роли Жалолиддина Мангуберди

Узбеккино: роль Жалолиддина Мангуберди исполнит турецкий актер

Пресс-служба НА "Узбеккино"
Культура
Получить короткую ссылку
40 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200803/14694748/Uzbekkino-rol-Zhaloliddina-Manguberdi-ispolnit-turetskiy-akter.html

Специально для съемок многосерийного фильма на территории провинции Аксарай был создан масштабный исторический павильон. Первый сезон кинокартины будет состоять из 13 серий.

По заказу Министерства культуры Республики Узбекистан в сотрудничестве с НА «Узбеккино» в Турции начались съемки сериала о Джалолиддине Мангуберди, сообщают в пресс-службе агентства.

Многосерийный фильм будет снят студией Bozdag film. Главным режиссером кинокартины стал Мехмет Буздаг, а сценаристом – Назар Эшонкул.

Специально для съемок сериала на территории провинции Аксарай был создан масштабный исторический павильон. Известно, что роль Джалолиддина Мангуберди исполнит турецкий актер Эмре Кивилджим.

В фильме также будут задействованы актеры из Узбекистана: Тохир Саидов, Акбарходжа Расулов, Джавохир Зокиров, Саида Раметова, Райхон Уласенова, Рано Шодиева, Юлдуз Ражабова и Феруза Норматова.

Съемка
© CC0 / Unpalash / Krists Luhaers
В общественном совете при НА "Узбеккино" заметили завышение расходов на съемки

Отмечено, что в первый сезон кинокартины войдет 13 серий.

Напомним: недавно в НА "Узбеккино" одобрили сценарий киноленты Акбара Бектурдиева "Аромат Сакуры", посвященный судьбам японских солдат. Они оказались в плену во время Второй мировой войны и остались в Узбекистане. Фильм планируется снять в сотрудничестве с посольством Японии.

Теги:
сериал, Национальное агентство "Узбеккино"



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
Кадры с места захвата заложника в Киеве
Кадры с места захвата банка в бизнес-центре в Киеве - видео
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться