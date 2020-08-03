Узбеккино: роль Жалолиддина Мангуберди исполнит турецкий актер

Специально для съемок многосерийного фильма на территории провинции Аксарай был создан масштабный исторический павильон. Первый сезон кинокартины будет состоять из 13 серий.

По заказу Министерства культуры Республики Узбекистан в сотрудничестве с НА «Узбеккино» в Турции начались съемки сериала о Джалолиддине Мангуберди, сообщают в пресс-службе агентства.

Многосерийный фильм будет снят студией Bozdag film. Главным режиссером кинокартины стал Мехмет Буздаг, а сценаристом – Назар Эшонкул.

Специально для съемок сериала на территории провинции Аксарай был создан масштабный исторический павильон. Известно, что роль Джалолиддина Мангуберди исполнит турецкий актер Эмре Кивилджим.

В фильме также будут задействованы актеры из Узбекистана: Тохир Саидов, Акбарходжа Расулов, Джавохир Зокиров, Саида Раметова, Райхон Уласенова, Рано Шодиева, Юлдуз Ражабова и Феруза Норматова.

Отмечено, что в первый сезон кинокартины войдет 13 серий.

Напомним: недавно в НА "Узбеккино" одобрили сценарий киноленты Акбара Бектурдиева "Аромат Сакуры", посвященный судьбам японских солдат. Они оказались в плену во время Второй мировой войны и остались в Узбекистане. Фильм планируется снять в сотрудничестве с посольством Японии.