17:15 03 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Кинокамера

Джаник Файзиев намерен участвовать в создании фильма о боксерах Узбекистана

Unsplash / Jakob Owens
Культура
Получить короткую ссылку
90 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201003/15108392/Dzhanik-Fayziev-nameren-uchastvovat-v-sozdanii-filma-o-bokserakh-Uzbekistana.html

Мотивационная спортивная драма с рабочим названием "Непобедимый. Дорога в Рио" основана на реальных событиях. 

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Глава агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов, режиссер Рашид Маликов и продюсер Ойбек Файзиев провели онлайн-переговоры с российским актером, режиссером и продюсером Джаником Файзиевым, сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино".

Узбекский фильм стал участником престижного кинофестиваля Adelaida >>

Стороны договорились о сотрудничестве в производстве ряда кинопроектов и обсудили вопросы по их реализации. Российский кинодеятель отметил, что давно наблюдает за изменениями в Узбекистане.

"Один мой знакомый, серьезный бизнесмен, высказал мнение, что Узбекистан превращается в одну из самых привлекательных стран для инвестиций. Отрадно отметить, что планомерно развивается и киноотрасль, она становится интересной зарубежным кинематографистам", — сказал Джаник Файзиев.

Продюсер Ойбек Файзиев рассказал о новом проекте – фильме, посвященном победе узбекских боксеров на олимпиаде в Рио. По его словам, эта мотивационная спортивная драма с рабочим названием "Непобедимый. Дорога в Рио" основана на реальных событиях. 

"Нам оказывают поддержку Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта и Федерация бокса, которая взяла на себя финансовые обязательства по оплате гонорара артистов. В фильме примут участие и зарубежные актеры", - отметил Ойбек Файзиев.

Джаник Файзиев также узнал о трех крупных национальных кинопроектах, над разработкой которых работает в настоящее время НА "Узбеккино". Это фильмы об Амире Тимуре, Имаме Аль Бухари и о Великом Шелковом пути. В ответ российский режиссер выразил готовность оказать техническую и консультативную помощь в реализации проекта, рекомендовал также привлечь к участию в фильмах зарубежных актеров, а также иностранных киноспециалистов.

Напомним, две недели назад стало известно, что власти Узбекистана планируют возмещать часть затрат иностранным кинокомпаниям при производстве фильмов на территории республики.

Согласно постановлению правительства, 20% расходов, понесенных в Узбекистане, будут возмещены зарубежным кинокомпаниям за счет государственного бюджета страны.

Теги:
Узбекистан, Россия, съемка, сотрудничество, Национальное агентство "Узбеккино"



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Розовый свет и аниме: удивительный отель в Японии - фотолента
Россия, США и Франция сделали совместное заявление по Карабаху
Заявление РФ, США и Франции по Карабаху: к чему призывают лидеры - видео
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться