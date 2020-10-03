Джаник Файзиев намерен участвовать в создании фильма о боксерах Узбекистана

Мотивационная спортивная драма с рабочим названием "Непобедимый. Дорога в Рио" основана на реальных событиях.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Глава агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов, режиссер Рашид Маликов и продюсер Ойбек Файзиев провели онлайн-переговоры с российским актером, режиссером и продюсером Джаником Файзиевым, сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино".

Узбекский фильм стал участником престижного кинофестиваля Adelaida >>

Стороны договорились о сотрудничестве в производстве ряда кинопроектов и обсудили вопросы по их реализации. Российский кинодеятель отметил, что давно наблюдает за изменениями в Узбекистане.

"Один мой знакомый, серьезный бизнесмен, высказал мнение, что Узбекистан превращается в одну из самых привлекательных стран для инвестиций. Отрадно отметить, что планомерно развивается и киноотрасль, она становится интересной зарубежным кинематографистам", — сказал Джаник Файзиев.

Продюсер Ойбек Файзиев рассказал о новом проекте – фильме, посвященном победе узбекских боксеров на олимпиаде в Рио. По его словам, эта мотивационная спортивная драма с рабочим названием "Непобедимый. Дорога в Рио" основана на реальных событиях.

"Нам оказывают поддержку Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта и Федерация бокса, которая взяла на себя финансовые обязательства по оплате гонорара артистов. В фильме примут участие и зарубежные актеры", - отметил Ойбек Файзиев.

Джаник Файзиев также узнал о трех крупных национальных кинопроектах, над разработкой которых работает в настоящее время НА "Узбеккино". Это фильмы об Амире Тимуре, Имаме Аль Бухари и о Великом Шелковом пути. В ответ российский режиссер выразил готовность оказать техническую и консультативную помощь в реализации проекта, рекомендовал также привлечь к участию в фильмах зарубежных актеров, а также иностранных киноспециалистов.

Напомним, две недели назад стало известно, что власти Узбекистана планируют возмещать часть затрат иностранным кинокомпаниям при производстве фильмов на территории республики.

Согласно постановлению правительства, 20% расходов, понесенных в Узбекистане, будут возмещены зарубежным кинокомпаниям за счет государственного бюджета страны.