Фильм "Две тысячи песен Фариды" вошел в шорт-лист премии "Золотой глобус"

Сюжет кинокартины повествует о влиянии политической обстановки, происходящей в Туркестане в начале прошлого века, на жителей данной страны.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Кинокартина "Две тысячи песен Фариды", снятый Fox Music Cinema, примет участие в 78-м выпуске премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", передает НА "Узбеккино".

По информации пресс-службы национального киноагентства, в этом году номинированы 138 художественных фильмов на иностранном языке из 77 стран.

Сюжет "Две тысячи песен Фариды" повествует о влиянии политической обстановки, происходящей в Туркестане в начале прошлого века, на жителей этой страны. Все события кинокартины показаны на примере одной семьи.

Ранее Узбекский оскаровский комитет выдвинул "Две тысячи песен Фариды" от имени Узбекистана на "Оскар". Картина поучаствует в номинации "Лучший международный художественный фильм".

Помимо этого, в ноябре текущего года в Москве завершился Второй Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера", в рамках которого Гран-при конкурса полнометражных работ была удостоена картина узбекистанского кинорежиссера Ёлкина Туйчиева "Две тысячи песен Фариды".