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Фильм "Две тысячи песен Фариды" вошел в шорт-лист премии "Золотой глобус"

НА "Узбеккино"
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201208/15555432/Film-Dve-tysyachi-pesen-Faridy-voshel-v-short-list-premii-Zolotoy-globus.html

Сюжет кинокартины повествует о влиянии политической обстановки, происходящей в Туркестане в начале прошлого века, на жителей данной страны.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Кинокартина "Две тысячи песен Фариды", снятый Fox Music Cinema, примет участие в 78-м выпуске премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", передает НА "Узбеккино".

По информации пресс-службы национального киноагентства, в этом году номинированы 138 художественных фильмов на иностранном языке из 77 стран.

Сюжет "Две тысячи песен Фариды" повествует о влиянии политической обстановки, происходящей в Туркестане в начале прошлого века, на жителей этой страны. Все события кинокартины показаны на примере одной семьи. 

Кинокамера
Unsplash / Jakob Owens
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Ранее Узбекский оскаровский комитет выдвинул "Две тысячи песен Фариды"  от имени Узбекистана на "Оскар". Картина поучаствует в номинации "Лучший международный художественный фильм".

Помимо этого, в ноябре текущего года в Москве завершился Второй Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера", в рамках которого Гран-при конкурса полнометражных работ была удостоена картина узбекистанского кинорежиссера Ёлкина Туйчиева "Две тысячи песен Фариды".

Теги:
фильм, Узбекистан, золотой глобус, кинопремия, Национальное агентство "Узбеккино"



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