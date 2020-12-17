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В Ташкенте откроется филиал Всероссийского института кинематографии

Пресс-служба НА "Узбеккино"
Культура
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Об этом стало известно в ходе третьего дня работы IV Международного конгресса национальной кинематографии.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В ходе третьего дня работы IV Международного конгресса национальной кинематографии стало известно, что в Ташкенте будет создан филиал Всероссийского государственного института кинематографии. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".

Во время мероприятия ректор ВГИКа Владимир Малышев и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов вместе вышли на видеосвязь и проинформировали участников конгресса о запланированном тесном сотрудничестве.

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Отмечается, что в рамках конгресса презентуют свои совместные проекты Валдис Пельш, Джаник Файзиев, Александр Кессель. К тому же пройдут творческие встречи, фотовыставка и состоится премьерный показ фильма "Две тысячи песен Фариды".

Напомним: в Ташкенте 15 декабря стартовал IV Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса", в ходе которого также проходит трехдневный показ исторических национальных костюмов и авторские дефиле молодых отечественных дизайнеров.

Теги:
вуз, Россия, кинематограф, Центр развития кинематографии, конгресс, Ташкент



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