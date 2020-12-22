Режиссеры из Узбекистана примут участие в Международном кинофоруме "Умут"

В рамках мероприятия пройдут показы полнометражных и короткометражных фильмов, мастер-классы кинематографистов, творческие встречи, показы дебютных фильмов и круглые столы.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Дирекция молодежного кинофорума стран СНГ Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики с 21 по 25 декабря проводит VIII Международный кинофорум "Умут" ("Надежда"). Об этом сообщает НА "Узбеккино".

Известно, что Узбекистан будут представлять молодые режиссеры Шокир Холиков с документальным фильмом "Дунё. Вирус. Инсон. Табиат" ("Мир. Вирус. Человек. Природа") и Батыр Абдурахманов с короткометражным фильмом "Мехрибоним".

Основная цель ежегодного кинофорума — улучшение международных связей, поддержка молодых кинематографистов и выявление талантливых учащихся киношкол стран СНГ.

Отмечается, что в рамках кинофорума "Умут" пройдут показы полнометражных и короткометражных фильмов, мастер-классы кинематографистов, творческие встречи, показы дебютных фильмов и круглые столы.

Напомним: в ноябре текущего года в Московской области прошел XVII Волоколамский пограничный кинофестиваль на военно-патриотическую тематику. От Узбекистана были представлены художественные фильмы режиссера Хилола Насимова "Жизнь" и Хамидуллы Гасанова "101".