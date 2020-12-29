15:09 29 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.27
  • EUR12786.03
  • USD10476.92
Поиск
Молодежный театр Узбекистана опубликовал спектакль Тартюф на YouTube

В Узбекистане развитие культурной сферы выйдет на новый уровень — Мирзиёев

Молодежный театр Узбекистана/Facebook
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
74 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201229/15698192/V-Uzbekistane-razvitie-kulturnoy-sfery-vyydet-na-novyy-uroven--Mirziev.html

На активизацию деятельности культуры и искусства, а также укрепление их материально-технической базы из госбюджета будет направлено 420 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане особое внимание будет уделено вопросам улучшения культурно-просветительской работы, сообщил глава государства Шавкат Мирзиёев в рамках послания Олий Мажлису.

В Узбекистане 2021-й будет Годом поддержки молодежи и охраны здоровья населения >>

Отмечено, что на активизацию деятельности культуры и искусства, а также укрепление их материально-технической базы из госбюджета будет направлено 420 млрд сумов. В частности, на выделенные средства в регионах будут построены и реконструированы 22 театра и другие объекты культуры. 

Рашид Маликов
Sputnki / Рамиз Бахтияров
Рашид Маликов о возрождении Ташкентского кинофестиваля: я воодушевлен

К тому же в центре Ташкента будет создан культурно-просветительский комплекс, а также построен Национальный академический драматический театр "Музей искусств". Автором проекта станет известный японский архитектор Тадао Андо.

Кроме того, в честь 30-летия независимости Узбекистана будет возведен комплекс "Истиклол".

Помимо этого, проводившийся ранее традиционный Ташкентский международный кинофестиваль возродится под новым названием - "Жемчужина Шелкового пути".

"Нам необходимо сохранить и передать будущему поколению культурное наследие нашего народа. В настоящее время в него входят более семи тысяч объектов", - сказал Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим президент дал указание правительству в месячный срок разработать и принять специальную программу по учету, сохранению и обеспечению охраны культурного наследия.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
искусство, Узбекская культура, Культура, Законодательная палата Олий Мажлиса, Олий Мажлис, ежегодное послание, послание, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Десять самых поразительных мест в России — фотолента
Массовая вакцинация в ЕС: спасет ли Pfizer/BioNTech от пандемии - видео
Массовая вакцинация в ЕС: спасет ли Pfizer/BioNTech от пандемии - видео
Как стать самозанятым в Узбекистане - инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться