В Узбекистане развитие культурной сферы выйдет на новый уровень — Мирзиёев

На активизацию деятельности культуры и искусства, а также укрепление их материально-технической базы из госбюджета будет направлено 420 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане особое внимание будет уделено вопросам улучшения культурно-просветительской работы, сообщил глава государства Шавкат Мирзиёев в рамках послания Олий Мажлису.

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Отмечено, что на активизацию деятельности культуры и искусства, а также укрепление их материально-технической базы из госбюджета будет направлено 420 млрд сумов. В частности, на выделенные средства в регионах будут построены и реконструированы 22 театра и другие объекты культуры.

К тому же в центре Ташкента будет создан культурно-просветительский комплекс, а также построен Национальный академический драматический театр "Музей искусств". Автором проекта станет известный японский архитектор Тадао Андо.

Кроме того, в честь 30-летия независимости Узбекистана будет возведен комплекс "Истиклол".

Помимо этого, проводившийся ранее традиционный Ташкентский международный кинофестиваль возродится под новым названием - "Жемчужина Шелкового пути".

"Нам необходимо сохранить и передать будущему поколению культурное наследие нашего народа. В настоящее время в него входят более семи тысяч объектов", - сказал Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим президент дал указание правительству в месячный срок разработать и принять специальную программу по учету, сохранению и обеспечению охраны культурного наследия.