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Медресе Мири-Араб в Бухаре

Сколько культурных объектов Узбекистана было продано местными властями в 2020-м

© Sputnik / /Антон Курилкин
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210110/15753729/Skolko-kulturnykh-obektov-Uzbekistana-bylo-prodano-mestnymi-vlastyami-v-2020-m.html

Все они были реализованы и переданы на баланс хокимиятов без согласия Министерства культуры, что противоречит закону.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков сообщил, что в 2020 году местными властями были самовольно распроданы 24 объекта культурного наследия.

"В 2020 году 8 объектов культуры в республике Каракалпакстан и Сурхандарьинской области, 13 объектов культуры в Ферганской области, 3 объекта культуры в Ташкенте были переданы на баланс местных хокимиятов без согласования с Министерством культуры, выставлены на продажу и проданы", — заявил Назарбеков в ходе брифинга в АИМК.

По его словам, в законе "О культурной деятельности и организациях культуры" четко прописан порядок реализации подобных объектов.

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AFP
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В данном случае, он был нарушен. 

"Позже будет сформирована четкая позиция Министерства по этим вопросам", — заключил глава Минкульта.

Ранее глава республики Шавкат Мирзиёев отметил, что в Узбекистане особое внимание будет уделено вопросам улучшения культурно-просветительской работы.

На активизацию деятельности культуры и искусства, а также укрепление их материально-технической базы из госбюджета будет выделено 420 миллиардов сумов.

На эти средства власти планируют построить и реконструировать в регионах 22 театра и другие объекты культуры. 

Теги:
Продажа, культурное наследие, Культура, Узбекистан



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