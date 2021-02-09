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Снайпер-доброволец Зиба Ганиева.

В Узбекистане снимут фильм о девушке-снайпере Зебо Ганиевой

© Sputnik / Сергей Лоскутов
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210209/15968786/V-Uzbekistane-snimut-film-o-devushke-snaypere-Zebo-Ganievoy.html

Планируется, что съемки пройдут в Ташкентской области и в Республике Беларусь. В настоящее время идет подготовка к кастингу, также творческая группа отбирает места для съемочного процесса.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. По заказу НА "Узбеккино" в республике снимут художественную картину "Узбечка" ("Ўзбек қизи") о снайпере Зебо Ганиевой, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе киноагентства.

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Фильм расскажет о мужестве и переживаниях узбекской девушки-снайпера во время Второй мировой войны. К тому же в киноленте будет освещена тема мобилизации женщин на фронт.

Планируется, что съемки пройдут в Ташкентской области и в Республике Беларусь.

Режиссер Али Хамраев
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В настоящее время идет подготовка к кастингу, также творческая группа отбирает места для съемочного процесса.

Известно, что в 1941 году Зебо (Зиба) Ганиева добровольно с первых дней войны ушла на фронт. Она также приняла участие в историческом военном параде 7 ноября 1941 года на Красной площади.

Женщина-снайпер награждена орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью "За оборону Москвы".

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Кроме того, в 1945 году Ганиева сыграла образ персидской шахини в фильме Наби Ганиева "Тахир и Зухра". Позже она стала работать научным сотрудником в Институте востоковедения Академии наук СССР и получила степень доктора востоковедения.

 Зебо Ганиева ушла из жизни в 2010 году и была похоронена в Москве.

Теги:
Национальное агентство "Узбеккино", фильм, Россия, Узбекистан, День победы, ВОВ, снайпер



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