В России стартовал отбор актеров для фильма "Солнце на вкус"

В национальном киноагентстве уточняют, что узбекский кастинг будет проведен после прибытия российской съемочной группы в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В столицу прибудут российские эксперты компании "Спутник Восток Продакшн" для съемки фильма "Солнце на вкус", сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".

В настоящее время в России проходит отбор актеров, в котором принимают участие Дмитрий Нагиев, Николай Фоменко, Алексей Горбунов, Никита Манец, Александр Михайлов, Ольга Сутулова, Евгений Цыганов, Елена Лядова, Павел Деревянко, Виктория Исакова.

В национальном киноагентстве уточняют, что узбекский кастинг будет проведен после прибытия российской съемочной группы в Ташкент.

Известно, что кинокартина ориентирована на семейную аудиторию и будет снята в жанре семейного приключенческого фентези.

Напомним: в октябре 2020-го между НА "Узбеккино" и "Спутник Восток Продакшн" был подписан меморандум о сотрудничестве в съемках фильма "Солнце на вкус". В рамках мероприятия специалисты договорились, что узбекская сторона займется поиском локаций в республике для будущих съемок.