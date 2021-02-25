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"Бессмертная память": презентован проект о преступлениях нацистов

© Sputnik / Сергей Гунеев
Культура
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"Эти свидетельства такой силы, что иногда даже закаленные наши коллеги испытывают эмоциональные трудности в работе над темой", — журналист о проекте "Нюрнберг. Начало мира".

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. О нацистском геноциде в свете новых документов и материалов говорили в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В дискуссии приняли участие спикеры Ассамблеи народов Евразии и эксперты мультимедийного проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира"

© Sputnik
Главный суд XX века. Как проходил Нюрнбергский процесс — архивные кадры

Видеомост объединил специалистов из России, Латвии, Казахстана и Таджикистана.

На встрече презентовали международный проект Ассамблеи - "Бессмертная память", который призван выявить и оцифровать данные из иностранных архивов о преступлениях нацистов против граждан СССР. В проект включены материалы, обнародованные по завершении Нюрнбергского трибунала.

Для справки: в рамках Нюрнбергского процесса впервые в истории агрессия была признана тягчайшим уголовным преступлением. Публичной огласке были преданы преступления нацистов против мира и человечности.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов в ходе встречи рассказал, что к сохранению исторической памяти все более активно подключается общественность – российская и мировая. Работа Международного организационного комитета проекта "Бессмертная память" по сохранению исторически ценностного наследия Великой Отечественной и Второй мировой войн одновременно отвечает интересам России и всех стран – победителей и союзников.

По словам генсека Ассамблеи, востребованность такой общественной структуры становится еще более очевидной, если учесть беспрецедентную антироссийскую пропагандистскую кампанию, развязанную в последние годы.

"Важнейшей задачей Международного организационного комитета проекта "Бессмертная память" является создание общего электронного банка документов о нацистских преступлениях, а также создание единой картотеки нацистов и их пособников, совершивших преступления против мира и человечности. Эта достойная научно-организационная задача выпадает на долю нашего поколения. Ее выполнение будет способствовать восстановлению исторической справедливости и станет надежной преградой тем, кто пытается переписать историю, реабилитировать нацизм и очернить великую победу советского народа и всех стран и народов – победителей нацизма", - отметил Бельянинов.

В ходе круглого стола презентовали также трансмедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира", стартовавший в год 75-летия главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media и в соцсетях проекта ежедневно публикуются материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, на русском, немецком, французском и английском языках.

РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе >>

В течение года проект представляет уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику. В основе проекта – свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала.

"Вопрос о документах, раскрывающих преступления нацизма – один из ключевых для проекта. Эти свидетельства такой силы, что иногда даже закаленные наши коллеги испытывают эмоциональные трудности в работе над темой. Поэтому мы с огромным вниманием относимся к этой важнейшей работе по поиску и оцифровке документов, связанных с преступлениями против мирного населения СССР – этот пласт исторической памяти еще предстоит изучить", - отметила в ходе круглого стола руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия Осипова.

На встрече договорились опубликовать избранные материалы проекта "Бессмертная память" по факту преступлений нацистов против граждан СССР на портале nuremberg.media.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте. Справа - министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Страны ЕС пытаются пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала — Лавров

Ассамблея народов Евразии – международная неправительственная организация, нацеленная на формирование общественной интеграционной модели во имя утверждения мира и согласия путем развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии на евразийском пространстве. В настоящее время Ассамблея объединяет представителей более 43 стран. Ассамблеей заключено 107 партнерских соглашений в сфере культуры, предпринимательства, развития интеграционных связей между народами Евразии и общественной дипломатии.   

Проект "Нюрнберг. Начало мира" проводится при поддержке Генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия24" и "Москва24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "ВестиFM", сайта "Комсомольская правда".

Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический Музей, Еврейский музей и центр толерантности.

Проект создан при участии Мультимедиа Арт Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской Государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального Музея вооруженных сил, Росархива, а также МХАТа им. Горького и газеты "Правда".

Теги:
МИА "Россия Сегодня", Великая Отечественная война, Нюрнбергский процесс



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