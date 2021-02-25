"Бессмертная память": презентован проект о преступлениях нацистов

"Эти свидетельства такой силы, что иногда даже закаленные наши коллеги испытывают эмоциональные трудности в работе над темой", — журналист о проекте "Нюрнберг. Начало мира".

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. О нацистском геноциде в свете новых документов и материалов говорили в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В дискуссии приняли участие спикеры Ассамблеи народов Евразии и эксперты мультимедийного проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира".

Видеомост объединил специалистов из России, Латвии, Казахстана и Таджикистана.

На встрече презентовали международный проект Ассамблеи - "Бессмертная память", который призван выявить и оцифровать данные из иностранных архивов о преступлениях нацистов против граждан СССР. В проект включены материалы, обнародованные по завершении Нюрнбергского трибунала.

Для справки: в рамках Нюрнбергского процесса впервые в истории агрессия была признана тягчайшим уголовным преступлением. Публичной огласке были преданы преступления нацистов против мира и человечности.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов в ходе встречи рассказал, что к сохранению исторической памяти все более активно подключается общественность – российская и мировая. Работа Международного организационного комитета проекта "Бессмертная память" по сохранению исторически ценностного наследия Великой Отечественной и Второй мировой войн одновременно отвечает интересам России и всех стран – победителей и союзников.

По словам генсека Ассамблеи, востребованность такой общественной структуры становится еще более очевидной, если учесть беспрецедентную антироссийскую пропагандистскую кампанию, развязанную в последние годы.

"Важнейшей задачей Международного организационного комитета проекта "Бессмертная память" является создание общего электронного банка документов о нацистских преступлениях, а также создание единой картотеки нацистов и их пособников, совершивших преступления против мира и человечности. Эта достойная научно-организационная задача выпадает на долю нашего поколения. Ее выполнение будет способствовать восстановлению исторической справедливости и станет надежной преградой тем, кто пытается переписать историю, реабилитировать нацизм и очернить великую победу советского народа и всех стран и народов – победителей нацизма", - отметил Бельянинов.

В ходе круглого стола презентовали также трансмедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира", стартовавший в год 75-летия главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media и в соцсетях проекта ежедневно публикуются материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, на русском, немецком, французском и английском языках.

РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе >>

В течение года проект представляет уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику. В основе проекта – свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала.

"Вопрос о документах, раскрывающих преступления нацизма – один из ключевых для проекта. Эти свидетельства такой силы, что иногда даже закаленные наши коллеги испытывают эмоциональные трудности в работе над темой. Поэтому мы с огромным вниманием относимся к этой важнейшей работе по поиску и оцифровке документов, связанных с преступлениями против мирного населения СССР – этот пласт исторической памяти еще предстоит изучить", - отметила в ходе круглого стола руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия Осипова.

На встрече договорились опубликовать избранные материалы проекта "Бессмертная память" по факту преступлений нацистов против граждан СССР на портале nuremberg.media.

Ассамблея народов Евразии – международная неправительственная организация, нацеленная на формирование общественной интеграционной модели во имя утверждения мира и согласия путем развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии на евразийском пространстве. В настоящее время Ассамблея объединяет представителей более 43 стран. Ассамблеей заключено 107 партнерских соглашений в сфере культуры, предпринимательства, развития интеграционных связей между народами Евразии и общественной дипломатии.

Проект "Нюрнберг. Начало мира" проводится при поддержке Генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия24" и "Москва24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "ВестиFM", сайта "Комсомольская правда".

Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический Музей, Еврейский музей и центр толерантности.

Проект создан при участии Мультимедиа Арт Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской Государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального Музея вооруженных сил, Росархива, а также МХАТа им. Горького и газеты "Правда".