Посол: Узбекистан намерен максимально быстро ввести в строй АЭС

Ранее стало известно, что работы по строительству атомной электростанции могут начаться уже в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Узбекистан заинтересован в максимально быстром начале строительства и ввода в строй первой в республике атомной электростанции и просит российских специалистов ускорить решение всех вопросов, сообщил РИА Новости в понедельник в Новосибирске посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

Пресс-служба Агентства "Узатом" Строительство АЭС в Узбекистане может стартовать в 2020 году

В начале сентября главы правительств России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября. В понедельник гендиректор республиканского Агентства по развитию атомной энергетики ("Узатом") Журабек Мирзамахмудов заявил, что работы по строительству АЭС могут начаться уже в 2020 году.

"Место для строительства очень важно. Сейчас есть несколько мест, которые изучаются. Там, где был дан пуск, в Джизакской области, по нашему мнению, оно наиболее подходяще. Но сейчас специалисты еще изучают. Насколько я понимаю, там нужно охватить очень много вопросов, в том числе сейсмоустойчивость, наличие поблизости воды, и так далее… Узбекская сторона просит ускорить все эти вопросы, чтобы быстрее запустить, потому что для нас АЭС очень важна в части обеспечения необходимым объемом энергии для развития нашей экономики", - сказал посол.

Асадов отметил, что строительство АЭС позволило поднять на качественно новый уровень отношения между Россией и Узбекистаном и "открывать новые направления для себя – это подготовка кадров, вопросы стандартизации, безопасности и так далее", - отметил дипломат.

Стоимость проекта составит около 11 миллиардов долларов, а первый энергоблок должен быть запущен в 2028 году, сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан 18-19 октября заявил, что при строительстве первой в республике АЭС будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале октября назвал строительство АЭС в стране революционным решением, для реализации которого потребуется 8-10 лет. По предварительным расчетам, АЭС будет вырабатывать до 20% действующих сегодня генерирующих мощностей в Узбекистане.