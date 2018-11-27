Золото без риска: в Узбекистане легализуют деятельность старателей

В настоящее время драгоценные металлы в республике добывают только два предприятия — Навоийский и Алмалыкский комбинаты. По данным Госкомгео, к концу 2011 года в стране было открыто 63 месторождения золота, более поздние данные не раскрываются.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Физическим и юридическим лицам с 1 марта 2019 года будет разрешена добыча драгоценных металлов в Узбекистане. Соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиёев. Документ опубликовала УзА.

Лицензию на деятельность можно будет получить сроком на три года. Старателям на конкурсной основе предложат участки недр, в том числе россыпные месторождения золота площадью не более гектара и начальной стоимостью 7,5 миллиона сумов (около 60,2 тысячи рублей или 900 долларов).

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Старатели будут реализовывать добытую продукцию по договорной цене Навоийскому и Алмалыкскому комбинатам, а также юрлицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на производство ювелирных изделий.

"Сокрытие добытого драгоценного металла, в том числе его нереализация в течение 6 месяцев, а также нарушение требований по безопасному ведению работ при старательской добыче драгоценных металлов, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений или смерть человека, являются основанием для аннулирования лицензии и запрета на занятие данной деятельностью в течение одного года", — говорится в документе.

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В преамбуле постановления отмечается, что несанкционированная добыча драгоценных металлов приобрела системный характер на территориях Навоийской, Самаркандской и Бухарской областей. Существует теневой оборот драгметаллов, их нелегально вывозят за границу.