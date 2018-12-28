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Инвестиционный форум прошел в Ташкенте

Ташкент обзавелся инвестиционным порталом

Пресс-служба хокимията Ташкента
Экономика
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Предприниматели города, страны и даже мира могут размещать на сайте информацию о своих проектах для последующего рассмотрения.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Хокимият столицы запустил инвестиционный портал. Чтобы подать заявку, нужно заполнить предложенную форму — подробно описать проект. Затем будет принято решение о его участии в Дне инвестора.

"Интерактивный портал предоставляет гарантии ускоренного процесса рассмотрения регистрации предприятия", — отметили в пресс-службе администрации города.

Хокимият Ташкента запустил инвестиционный портал
https://tashinvest.uz/
Хокимият Ташкента запустил инвестиционный портал

Напомним, следующий год объявлен в Узбекистане Годом активных инвестиций и социального развития. Президент республики Шавкат Мирзиёев во время выступления перед парламентом отметил: мировой опыт показывает, что высоких успехов в развитии достигают государства, ведущие активную инвестиционную политику.

Мирзиёев назвал инвестиции "драйвером роста экономики, способствующим развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и высококвалифицированных специалистов".

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Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, Инвестиции



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