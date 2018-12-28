Мирзиёев: Узбекистан планирует довести долю цифровой экономики до 30%

Общий объем инвестиций в Узбекистане в 2019 году увеличится на 16% по сравнению с 2018 годом - до 138 триллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать национальную концепцию по переходу экономики на цифровые рельсы.

"Нам необходимо разработать Национальную концепцию по переходу экономики на цифровые рельсы. На этой основе необходимо внедрить программу "Цифровой Узбекистан - 2030", – сказал глава республики.

Он добавил, что мир стремительно меняется, и если не начать работу в этом направлении, страна еще больше отстанет.

"Мы ставим большие цели – нужно довести долю цифровой экономики до 30%", – заявил Мирзиёев.

По его словам, внедрение концепции позволит резко снизить коррупцию. Глава государства поручил правительству в течение двух месяцев разработать "дорожную карту" перехода к цифровой экономике.

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Общий объем инвестиций в Узбекистане в 2019 году увеличится на 16% по сравнению с 2018 годом - до 138 триллионов сумов (около 17 миллиардов долларов), подчеркнул президент. Он назвал инвестиции драйвером роста экономики, способствующим развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и высококвалифицированных специалистов.

"В 2019 году за счет всех источников планируется освоить 138 триллионов сумов инвестиций, что на 16% больше в сравнении с 2018 годом", - сказал Мирзиёев.

По его данным, в следующем году предусмотрено в полтора раза увеличить размеры прямых иностранных инвестиций и довести их до 4,2 миллиарда долларов. Намечено ввести в строй 142 современных предприятия.

Глава Узбекистана выступил с ежегодным посланием двум палатам парламента Узбекистана. Впервые с посланием Мирзиёев выступил в декабре 2017 года.