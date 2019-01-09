В Узбекистане создадут фонд поддержки иностранных инвесторов

Президент республики Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам ускорения реализации инвестпроектов, запланированных на 2019 год.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане на основе зарубежного опыта будет создан фонд поддержки иностранных инвесторов. Такую задачу поставил президент страны Шавкат Мирзиёев.

"В нынешнем году планируется привлечение коммерческими банками нашей страны прямых кредитов зарубежных банков на общую сумму 740 миллионов долларов. На совещании отмечалась необходимость усиления работы по привлечению прямых иностранных кредитных ресурсов с низкими процентами и долгим сроком погашения", — сообщили в пресс-службе главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов

В этом году в рамках 84 проектов планируется освоить 2,7 миллиарда долларов — это средства международных финансовых институтов и доноров. На совещании проанализировали эти проекты и обсудили, как реализовать их своевременно и качественно.

Также в пресс-службе добавили, что в республике построят и отремонтируют 2,8 тысячи объектов социальной сферы и инфраструктуры.

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"Глава государства обратил особое внимание на данный вопрос, касающийся качества жизни народа, и отметил необходимость ускорения запланированной работы по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений, школ, объектов здравоохранения, дорог, сетей питьевого водоснабжения", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в 2019 году общий объем инвестиций в республике увеличится на 16% по сравнению с 2018 годом и достигнет 138 триллионов сумов (примерно 17 миллиардов долларов).