Стали известны даты визита Шавката Мирзиёева в Германию

По данным посла Германии в республике, Мирзиёев встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить Германию 21-23 января, рассказал первый замминистра иностранных дел Илхомжон Неъматов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию запланирован на 21-23 января", — сказал Неъматов во время выступления в международном пресс-клубе в Ташкенте.

Ранее посол ФРГ в Узбекистане Гюнтер Оверфельд сообщил, что Мирзиёев планирует посетить Германию в январе 2019 года. По его словам, запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ангела Меркель заявила, что с нетерпением ждет предстоящей встречи с президентом Узбекистана. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы отношений двух стран, а также актуальные вопросы международного и регионального характера.