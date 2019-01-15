Россия лидирует по числу созданных в Узбекистане иностранных предприятий

С января по декабрь прошлого года в республике открылось 55 тысяч предприятий.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Российский бизнес открыл на территории Узбекистана 428 предприятий в 2018 году, сообщили в Государственном комитете по статистике. РФ стала лидером по этому показателю. На втором месте — Турция (364 предприятия), затем — Китай (351), Казахстан (246), Корея (161).

На 1 января количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 7560 единиц, что на 37% больше, чем в прошлом году. Из них 4006 — совместные, остальные иностранные.

"Если рассматривать вновь созданные предприятия с участием иностранного капитала по видам экономической деятельности, то основная их часть за указанный период приходится на промышленность — 728 единиц, торговлю — 654 единицы, строительство — 229 единиц, сельское, лесное и рыбное хозяйство — 190 единиц", — отметили в пресс-службе. Еще 297 предприятий занимаются другими видами деятельности.

Всего же с января по декабрь прошлого года в республике открылось 55 тысяч предприятий. Больше всего — в Ташкенте, Ташкентской области, Самаркандской и Ферганской областях. Меньше всего бизнесменов интересовали Сырдарьинская, Навоийская и Хорезмская области.

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