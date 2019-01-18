Вредно и вкусно: таджикский бизнесмен продает чипсы в Узбекистане

Предприниматель открыл в Сурхандарьинской области предприятие и трудоустроил уже 20 человек.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Предприниматель из Таджикистана открыл в Узбекистане предприятие по производству картофельных чипсов и кукурузных хлопьев, сообщает Sputnik Таджикистан.

Завод работает в городе Денау Сурхандарьинской области, там трудоустроены 20 местных молодых людей, в ближайшее время количество рабочих мест будет увеличено еще вдвое.

Ранее сообщалось, что голландская компания намерена запустить в Узбекистане производство чипсов, а также проводить тренинги по производству и хранению семенного картофеля. Она готова установить контакты с Ассоциацией производителей картофеля Узбекистана и рассмотреть возможность организации учебных тренингов.

В месяц в системе общепита Ташкента используется более 540 тонн картофеля фри и около 880 тонн картофельного пюре.