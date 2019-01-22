Делегация Узбекистана обсудит в США отмену текстильного "бойкота"

Международная коалиция Cotton Campaign, в которую входят трудовые и правозащитные НПО, деловые и инвестиционные компании, в 2013 году организовала движение по бойкоту текстильной продукции Узбекистана из-за использования, по ее мнению, детского и принудительного труда при сборе хлопка в республике.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Правительственная делегация Узбекистана 4-6 февраля посетит США, основная цель поездки — выработка дальнейших механизмов взаимодействия, направленных на отмену так называемого "бойкота крупных брендов" в отношении текстильной продукции республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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В составе делегации США посетят заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева и министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев.

Представители правительства, ответственные за вопросы искоренения принудительного труда, примут участие в ежегодном совещании международной коалиции Cotton Campaign. В нее входят трудовые и правозащитные НПО, деловые и инвестиционные компании, выступающие за искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка

"В программе визита встречи с представителями правозащитных организаций, крупнейших американских объединений производителей, ритейлоров и профсоюзных организаций, Американской ассоциации одежды и обуви, Ассоциации индустрии моды США, Американской федерации труда и Конгресса промышленных организаций и другими, а также ведущих зарубежных брендов, таких как Nike, Zara, GAP, Levi's, H&M, UNIQLO и многих других", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, делегация правительства Узбекистана проведет переговоры с представителями Белого дома, руководством Госдепартамента, Министерства труда, Офиса торгового представителя США и других международных финансовых институтов.

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Напомним, в феврале прошлого года Международная организация труда (МОТ) заявила, что в Узбекистане перестали систематически привлекать детей к уборке хлопка. В ноябре данные мониторинга МОТ показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране в 2018 году участвовали в этом процессе добровольно.

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