11:33 31 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Выставка в Ташкенте

Узбекистан и Беларусь в 2018 году увеличили товарооборот на 130 процентов

Sputnik / Стрингер
Экономика
Получить короткую ссылку
20 0 0

В рамках официального визита президента Беларуси в Узбекистан в сентябре прошлого года было подписано 94 двусторонних торговых контракта на сумму 259,2 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Беларусью в 2018 году вырос на 130 процентов и составил 419,9 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел после встречи первого замминистра Илхома Неъматова и посла Беларуси Леонида Маринича. Стороны обсудили итоги двусторонних отношений в прошлом году и планы на будущее.

"Как подчеркивалось, официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко 12-14 сентября 2018 года в Узбекистан и его переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым вывели сотрудничество между нашими странами на новый уровень, наполнив его конкретным практическим содержанием", — отметили в пресс-службе МИД.

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Только конкретика: что подписали Мирзиёев и Лукашенко в Ташкенте
В рамках того визита было подписано 94 двусторонних торговых контракта на сумму 259,2 миллиона долларов, а также 19 инвестиционных документов на сумму более 54 миллионов долларов.

Неъматов и Маринич обменялись мнениями относительно ответного визита Шавката Мирзиёева в Беларусь, а кроме того, обговорили график проведения и повестки дня очередного заседания Совместной межправительственной комиссии, межмидовских политических консультаций, Совместного форума делового и межрегионального сотрудничества, туристического форума.

Какие зарубежные поездки планирует Шавкат Мирзиёев в 2019 году >>>

Теги:
товарооборот, Узбекистан, Беларусь



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые дорогие украшения мира
Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов
Мурадов: узбекские воины-интернационалисты не отсиживались на пенсии
Мусульманский календарь на 2019
Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054