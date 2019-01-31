Узбекистан и Беларусь в 2018 году увеличили товарооборот на 130 процентов

В рамках официального визита президента Беларуси в Узбекистан в сентябре прошлого года было подписано 94 двусторонних торговых контракта на сумму 259,2 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Беларусью в 2018 году вырос на 130 процентов и составил 419,9 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел после встречи первого замминистра Илхома Неъматова и посла Беларуси Леонида Маринича. Стороны обсудили итоги двусторонних отношений в прошлом году и планы на будущее.

"Как подчеркивалось, официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко 12-14 сентября 2018 года в Узбекистан и его переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым вывели сотрудничество между нашими странами на новый уровень, наполнив его конкретным практическим содержанием", — отметили в пресс-службе МИД.

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В рамках того визита было подписано 94 двусторонних торговых контракта на сумму 259,2 миллиона долларов, а также 19 инвестиционных документов на сумму более 54 миллионов долларов.

Неъматов и Маринич обменялись мнениями относительно ответного визита Шавката Мирзиёева в Беларусь, а кроме того, обговорили график проведения и повестки дня очередного заседания Совместной межправительственной комиссии, межмидовских политических консультаций, Совместного форума делового и межрегионального сотрудничества, туристического форума.

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