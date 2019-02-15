Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в июне

При работе стороны возьмут за основу дорожную карту взаимодействия двух стран.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Форум регионов Беларуси и Узбекистана предварительно запланирован на июнь, сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов. Мероприятие состоится в Беларуси, пишет Sputnik Беларусь.

"Состав участников будет очень серьезным, мы будем брать за основу дорожную карту взаимодействия Беларуси и Узбекистана", — сказал сенатор.

Также Сергей Рахманов отметил, что некоторые проекты будут сопровождаться на уровне парламентов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Только конкретика: что подписали Мирзиёев и Лукашенко в Ташкенте

Узбекистан и Беларусь активно развивают сотрудничество в разных сферах. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 130 процентов и составил 419,9 миллиона долларов.

В сентябре белорусский лидер Александр Лукашенко посетил Узбекистан. В рамках того визита было подписано 94 двусторонних торговых контракта на сумму 259,2 миллиона долларов, а также 19 инвестиционных документов на сумму более 54 миллионов долларов.

Ответный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится в этом году.