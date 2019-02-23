Катар планирует производить в Узбекистане дешевое электричество

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Катарская компания Redco International хочет реализовать в Узбекистане различные проекты в области энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Накануне по этому поводу прошли переговоры представителей министерства с главой катарской компании Сауфом Рехманом Ханом.

По данным узбекского ведомства, Redco International заинтересована в развитии альтернативных источников энергии. Подобные проекты компания уже воплотила в жизнь в Азербайджане, Пакистане, Нигерии и Казахстане при обеспечении цены в размере четырех центов (около 336 сумов) за киловатт-час производимой электроэнергии.

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Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен войти в топ-50 инновационных стран мира. Для достижения этой цели государство к 2025 году увеличит долю "зеленой" энергетики до 20% в общей структуре производства энергии в республике за счет использования возобновляемых и альтернативных источников энергии.