Новые деньги воочию: в Узбекистане сегодня выпустят стотысячные купюры

Банкнота более крупного номинала призвана повысить удобство при осуществлении расчетов наличными деньгами, сократить затраты, связанные с осуществлением расчетов, а также хранением и транспортировкой наличных денег.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. В Узбекистане сегодня выпустят в обращение новые банкноты достоинством 100 000 сумов.

Ранее Центральный банк сообщил, что новые деньги граждане смогут увидеть воочию 25 февраля 2019 года.

© ЦБ ЦБ Узбекистана сообщил о выпуске новых банкнот достоинством 100 000 сум

В ведомстве объяснили, что банкнота более крупного номинала вводится в обращение для повышения удобства при осуществлении расчетов наличными деньгами, для сокращения затрат, связанных с осуществлением расчетов, а также хранением и транспортировкой наличных денег.

Кроме того, новые купюры повысят эффективность получения наличности через банкомат и оптимизируют банкнотный ряд национальной валюты.

Тематика банкноты достоинством 100 000 сумов посвящена деятельности великого узбекского ученого Мирзо Улугбека и его достижениям в астрономии. Банкнота размером 144 х 78 мм изготовлена на специальной защищенной бумаге.

С правого края банкноты в зоне белого овального поля расположены локальный водяной знак в виде портрета Мирзо Улугбека и филигранный водяной знак в виде цифры 100 000.

Преобладающие цвета фона лицевой и оборотной стороны – светло-коричневый и голубой.