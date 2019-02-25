На завод GTL в Кашкадарьинской области едет крупное оборудование из Кореи

На строительную площадку доставлено 116 комплектов высокотехнологичного оборудования, уже начались их монтаж и установка, остальное крупное оборудование постепенно доставляют на площадку.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. На строительную площадку завода по производству синтетического жидкого топлива (проект GTL) в Кашкадарьинской области следуют две единицы основного крупного технологического оборудования весом по 550 и 350 тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Новый завод займется углубленной переработкой природного газа, с производством керосина, дизельного топлива, нафты и сжиженного газа. Инвестиционный проект реализуется на основе постановления президента Узбекистана "О производстве синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК".

Партия основного крупногабаритного технологического оборудования из Южной Кореи поступит на завод в марте, сейчас она уже следует по территории Узбекистана.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Uzbekistan GTL привлекает 2,3 млрд долларов на строительство завода

Установки, одна из которых весит 550 тонн и в длину занимает 39 метров, а вторая весит 350 тонн и 25 метров по длине, будут использоваться в цехе по производству синтетической жидкости строящегося завода. Благодаря этим установкам образуемый синтез газов (метан + кислород) в результате физико-химических реакций и технологических процессов будет преобразован в синтетическое жидкое топливо – так называемый полуфабрикат, из которого затем получат основные нефтепродукты, такие, как дизель, керосин и нафта.

Сейчас реализация проекта GTL вошла в активную фазу. На строительной площадке трудятся более 5 тысяч человек, задействовано около 500 единиц строительной и специальной техники.

Всего для строящегося завода GTL в Узбекистане изготавливается более 11 тысяч единиц технологического оборудования на более чем 129 заводах в 24 странах мира.

На строительную площадку доставлено 116 комплектов высокотехнологичного оборудования, уже начались их монтаж и установка.

Реализация проекта GTL даст возможность обеспечить ежегодное импортозамещение нефтепродуктов в объеме до полутора миллионов тонн.

Сырьевой базой для завода по производству синтетического жидкого топлива станет метан Шуртанского газохимического комплекса, его объем в год составит 3,6 миллиарда кубометров.

Завод ежегодно будет выпускать более полутора миллионов тонн высококачественного синтетического жидкого топлива, соответствующего стандарту ЕВРО 5, в том числе 743,5 тысячи тонн дизельного топлива, 311 тысяч тонн авиакеросина, более 431 тысяч тонн нафты, более 50 тысяч тонн сжиженного газа.