На завод GTL в Кашкадарьинской области едет крупное оборудование из Кореи

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. На строительную площадку завода по производству синтетического жидкого топлива (проект GTL) в Кашкадарьинской области следуют две единицы основного крупного технологического оборудования весом по 550 и 350 тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
Новый завод займется углубленной переработкой природного газа, с производством керосина, дизельного топлива, нафты и сжиженного газа. Инвестиционный проект реализуется на основе постановления президента Узбекистана "О производстве синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК".
Партия основного крупногабаритного технологического оборудования из Южной Кореи поступит на завод в марте, сейчас она уже следует по территории Узбекистана.
Сейчас реализация проекта GTL вошла в активную фазу. На строительной площадке трудятся более 5 тысяч человек, задействовано около 500 единиц строительной и специальной техники.
Всего для строящегося завода GTL в Узбекистане изготавливается более 11 тысяч единиц технологического оборудования на более чем 129 заводах в 24 странах мира.
Реализация проекта GTL даст возможность обеспечить ежегодное импортозамещение нефтепродуктов в объеме до полутора миллионов тонн.
Сырьевой базой для завода по производству синтетического жидкого топлива станет метан Шуртанского газохимического комплекса, его объем в год составит 3,6 миллиарда кубометров.
Завод ежегодно будет выпускать более полутора миллионов тонн высококачественного синтетического жидкого топлива, соответствующего стандарту ЕВРО 5, в том числе 743,5 тысячи тонн дизельного топлива, 311 тысяч тонн авиакеросина, более 431 тысяч тонн нафты, более 50 тысяч тонн сжиженного газа.