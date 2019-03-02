Узбекистан и Россия обсудили присоединение республики к ВТО

Ранее замглавы Всемирной торговой организации Алан Вулф заявил, что Узбекистан может вступить в ВТО в течение двух лет.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана обсудила в Министерстве экономического развития России вопросы содействия процессу присоединения республики во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

В состав узбекской делегации вошли представители министерств экономики и промышленности, инвестиций и внешней торговли, здравоохранения, транспорта, а также акционерных обществ "Узбекистон темир йуллари" и "Узавтосаноат".

Сафаев: узбекские производители поддерживают вступление страны в ВТО >>>

Стороны рассмотрели ход реализации проектов, включенных в межправительственную программу экономического сотрудничества на 2019-2024 годы.

"На переговорах также обсуждались вопросы содействия российских партнеров в процессе присоединения Узбекистана к ВТО", — говорится в публикации.

По данным МИД, диалог с представителями Минпромторга РФ был посвящен возможностям наращивания промышленной кооперации хозяйствующих субъектов двух стран. В частности, подробно обсуждены проекты, осуществляемые совместно с компаниями, входящими в структуру госкорпорации "Ростех".

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году был сформирован рабочий межведомственный комитет по вопросу присоединения к ВТО. В последующие годы данная рабочая группа собиралась только трижды, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены. В настоящее время идет подготовка к четвертому раунду заседания рабочей группы по вопросам вступления в ВТО в Женеве.

В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО.

По словам замглавы организации Алана Вулфа, республика может вступить в ВТО в течение двух лет.