В Узбекистане увеличат темпы обновления сельхозтехники

Более 25% имеющейся у предприятий сельскохозяйственной техники эксплуатируется уже свыше 15 лет.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил комплекс дополнительных мер по поддержке сельскохозяйственного машиностроения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте МИД республики.

Отныне займы на покупку отечественной зерноуборочной и хлопкоуборочной техники будет выделять Фонд государственной поддержки сельского хозяйства при Минфине. Объем средств планируется определять ежегодно при формировании доходов и расходов этого фонда.

Условия их выдачи — срок возврата от 7 до 10 лет в зависимости от окупаемости и процентная ставка не выше 50% от ставки рефинансирования Центробанка.

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Кроме того, Минфин в этом году запустит экспериментальный порядок поддержки хлопководов. Так, 30% расходов на услуги хлопкоуборочных машин, привлекаемых к работам сельхозпредприятиями Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областей, будут возмещены за счет средств министерства. Результаты эксперимента проанализируют, после чего Минфин внесет предложения по внедрению данной практики в других регионах страны.

В соответствии с документом, отечественные производители до 1 января 2020 года освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в части реализации сельхозтехники.

Помимо этого, президент поручил Министерству финансов в течение месяца разместить в коммерческих банках в качестве депозитов 50 миллионов долларов сроком до двух лет, по их заявкам, для выделения целевых кредитов отечественным производителям сельскохозяйственной техники. Процентная ставка составит 5% процентов годовых, включая маржу коммерческого банка в размере одного процента.

Мирзиёев также поручил правительству в месячный срок принять меры по привлечению долгосрочных льготных кредитных линий международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций в 2019-2021 годах в размере не менее 100 миллионов долларов ежегодно для финансирования поставок сельскохозяйственной техники отечественного производства на лизинговой основе.

Министерству экономики и промышленности совместно с Министерством сельского хозяйства и АО "Узагротехсаноатхолдинг" предстоит за месяц разработать и внести в кабмин "дорожную карту", предусматривающую расширение производства комплектующих изделий и запасных частей для сельскохозяйственной техники с привлечением прямых иностранных инвестиций. К концу 2021 года уровень локализации производства всех видов сельскохозяйственной техники нужно довести минимум до 40 процентов.

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В 2018 году производителям сельскохозяйственной продукции, в первую очередь фермерским хозяйствам, организаторам хлопково-текстильных производств и кластеров, было поставлено более 33,7 тысячи единиц сельскохозяйственной техники. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Тем не менее более 25% имеющейся сельскохозяйственной техники эксплуатируется уже свыше 15 лет.