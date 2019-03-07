Узбекистан и Россия разработают "дорожную карту" по развитию АПК

В прошлом году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами увеличился на 20% и составил около 555 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан разработают "дорожную карту" в сфере агропромышленного комплекса, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ по итогам визита замминистра сельского хозяйства Сергея Левина в республику.

Как ранее было сказано в ходе рабочей встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с главой аграрного ведомства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, в прошлом году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами увеличился более чем на 20% — почти до 555 миллионов долларов.

"Сегодня Россия успешно поставляет в Узбекистан масложировую продукцию, в том числе подсолнечное масло, сахар, кондитерские изделия и многое другое. Несмотря на достигнутые успехи, мы считаем, что наши страны имеют значительный потенциал для дальнейшего развития партнерства, в частности – увеличения объемов взаимных поставок сельхозпродукции и продовольствия", — сказал Левин на заседании российско-узбекской рабочей группы по сельскому хозяйству.

По его словам, "дорожная карта" предусматривает развитие взаимодействия стран в таких областях, как производство мяса птицы, выращивание рыжика (растение семейства капустные, из его семян вырабатывается рыжиковое масло. — Прим. ред.), товарное рыбоводство и аквакультура, цифровое сельское хозяйство, ветеринарный и фитосанитарный надзор.

Сейчас проект документа находится на согласовании в ведомствах, в ближайшее время планируется его утверждение.

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Кроме того, Левин отметил, что для устойчивого развития аграрного сотрудничества между Россией и Узбекистаном важно работать не только над расширением взаимной торговли, но и реализовывать совместные инвестпроекты, в частности по строительству оптово-распределительных и торгово-логистических центров.

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