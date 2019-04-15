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Международный торговый центр появится на границе Узбекистана и Казахстана

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Экономика
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Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (13)
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Токаев прибыл в воскресенье с первым визитом в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 15 апр – Sputnik. Международный торгово-экономический центр будет создан на границе Узбекистана и Казахстана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Цель на 5 миллиардов: переговоры Токаева и Мирзиёева в расширенном формате

"Стороны договорились о создании международного торгово-экономического центра на границе Узбекистана и Казахстана", - сказал Токаев по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.

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Президент Казахстана отметил, что центр поможет улучшить логистику трансграничных экономических связей и условия жизни населения приграничных территорий двух стран.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров президентов двух стран Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерство национальной экономики Казахстана подписали меморандум по вопросу создания международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия".

Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (13)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан



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