Снова здравствуйте: GM Uzbekistan возобновил поставку авто в Кыргызстан

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Кыргызстан возобновят экспорт автомобилей под брендом Ravon, сообщил сайт производителя GM Uzbekistan.
Компания Ravon прекратила поставку авто на рынок Кыргызстана еще летом прошлого года. Это было связано с повышением цен на автомобили Ravon, тяжелое финансовое состояние компании и нерентабельность производства ряда моделей.
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Поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года. В 2019-м GM экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан. В марте первая партия машин отправилась в Казахстан, а в начале апреля — в Беларусь.