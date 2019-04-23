Снова здравствуйте: GM Uzbekistan возобновил поставку авто в Кыргызстан

В 2019-м GM экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан. В марте первая партия машин отправилась в Казахстан, а в начале апреля — в Беларусь.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Кыргызстан возобновят экспорт автомобилей под брендом Ravon, сообщил сайт производителя GM Uzbekistan.

Компания Ravon прекратила поставку авто на рынок Кыргызстана еще летом прошлого года. Это было связано с повышением цен на автомобили Ravon, тяжелое финансовое состояние компании и нерентабельность производства ряда моделей.

© Sputnik / Вадим Шекун Возвращение Ravon в Россию: стоит ли оно того – мнение экспертов

В кругах авторитетных автомобильных журналов также бытует мнение, что GM Uzbekistan в скором времени может возобновить экспорт автомобилей в Россию.

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Поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года. В 2019-м GM экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан. В марте первая партия машин отправилась в Казахстан, а в начале апреля — в Беларусь.