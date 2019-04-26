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Эмблема нефтяной компании Татнефть

"Татнефть" планирует открыть представительство в Узбекистане

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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В конце декабря прошлого года российская компания зарегистрировала в Минюсте Узбекистана сбытовую дочернюю структуру ООО "Татнефть-АЗС-Ташкент" в Нурафшоне.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Российская компания "Татнефть" планирует открыть представительство в Нурафшоне.

"Совет директоров рассмотрел вопрос о представительстве "Татнефть" в Республике Узбекистан, которое планируется открыть в городе Нурафшон (административный центр Ташкентской области)", — сообщили в пресс-службе компании.

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Ранее местные власти сообщили, что "Татнефть" намерена весной начать строительство сети АЗС в Узбекистане. На первом этапе планируется открыть 22 заправочные станции в Ташкентской области. "Татнефть" может стать третьей компанией, осуществляющей розничную продажу автомобильного топлива из России в Узбекистане.

В конце декабря 2018 года российская компания зарегистрировала в Минюсте Узбекистана сбытовую дочернюю структуру ООО "Татнефть-АЗС-Ташкент" в Нурафшоне.

По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2%, до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.

Теги:
Россия, Узбекистан, Нурафшон, Татнефть



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