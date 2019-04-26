"Татнефть" планирует открыть представительство в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Российская компания "Татнефть" планирует открыть представительство в Нурафшоне.
"Совет директоров рассмотрел вопрос о представительстве "Татнефть" в Республике Узбекистан, которое планируется открыть в городе Нурафшон (административный центр Ташкентской области)", — сообщили в пресс-службе компании.
В конце декабря 2018 года российская компания зарегистрировала в Минюсте Узбекистана сбытовую дочернюю структуру ООО "Татнефть-АЗС-Ташкент" в Нурафшоне.
По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2%, до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.