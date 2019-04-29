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Крупные платежные системы ограничили переводы в страны ЦА

Крупные платежные системы ограничили переводы в страны ЦА

© regnum.ru
Экономика
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Такие меры должны помочь в борьбе с мошенническими схемами по переводу денежных средств.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact установили лимит на перевод денежных средств из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центры компаний.

Лимит установлен для таких стран как Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. 

Western Union установил лимит в 100 тысяч рублей на 30 дней, начиная с 16 апреля. 

"Золотая корона" в свою очередь ограничила переводы в Казахстан до 150 тысяч рублей, а в Кыргызстан до 100 тысяч. В Китай и Вьетнам нельзя будет отправить более 1,55 тысячи долларов.

Contact позволит отправить до 600 тысяч рублей в Казахстан и Кыргызстан и до 100 тысяч рублей в Китай.

Вывеска отделения Юнистрим банка.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Трудности перевода: что происходит с системой "Юнистрим"
Среди стран СНГ по количеству денежных переводов из РФ лидируют Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

В Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана заявляли, что денежные переводы трудовых мигрантов в Узбекистан к 2021 году могут вырасти до 7,2 миллиарда долларов, или в полтора раза. 

Как сообщалось ранее, до конца лета для клиентов системы Humo станут доступны круглосуточные онлайн-платежи.

Теги:
электронные платежи, платежная система, денежные переводы



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