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Завод корейской компании Samsung Electronics

Samsung поможет модернизировать почтовую инфраструктуру Узбекистана

© Sputnik / Александр Пашин
Экономика
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Samsung Electronics имеет большой опыт по внедрению цифровых технологий в разных областях.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Между АО "Узбекистон почтаси" и южнокорейской корпорацией Samsung Electronics подписан меморандум о сотрудничестве, сообщает официальный сайт "Почты Узбекистана".

Samsung поможет модернизировать почтовую инфраструктуру Узбекистана
"Узбекистон почтаси"
Samsung поможет модернизировать почтовую инфраструктуру Узбекистана

Еще в апреле состоялась встреча, на которой утвердили положения, ставшие основой для подписанного меморандума. Компания высоко оценила инициативы "Узбекистон почтаси" по внедрению цифровых технологий в почтовую инфраструктуру. Уже на текущем этапе, в качестве поддержки, Samsung Electronics готова предоставить для этого собственную продукцию.

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Корпорация начнет поставки мобильных рабочих мест для сотрудников и почтальонов. Это станет важным шагом для оптимизации рабочих процессов и модернизации структуры. Также Samsung обучит сотрудников почты управлению подобной техникой.

Генеральный директор АО "Узбекистон почтаси" и вице-президент Samsung Electronics по Центральной Азии Ким Санг Юн подчеркнули важность подобных инициатив для обеих стран. 

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Теги:
инфраструра, письмо, почта, "Узбекистон почтаси", Samsung



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