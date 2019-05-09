Вагончик тронется, перрон останется: проект обновления локомотивов

Часть проекта будет финансироваться с помощью заемных средств Азиатского банка развития. В проекте представлен также план погашения займа у АБР. Покупку новых железнодорожных составов планируют завершить к 2021 году. Узбекистанская компания уже подписала контракт на покупку двух пассажирских поездов с испанским поставщиком.
Недавно сообщалось, что "Узбекистон темир йуллари" ввела скидки на билеты из Ташкента в Андижан, а также назвал дату запуска поезда Ташкент-Бишкек-Балыкчи.
На территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась импровизированная локальная акция "Бессмертный полк". Утром 9 мая на Волгоградское кладбище пришли около пяти тысяч жителей Ташкента, чтобы почтить память предков, отдавших жизнь за Победу.