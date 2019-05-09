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Поезд АО Узбекистон темир йуллари Ташкент - Ургенч

Вагончик тронется, перрон останется: проект обновления локомотивов

Sputnik / Мария Науменко
Экономика
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"Узбекистон темир йуллари" разработал проект по обновлению локомотивов на 266 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Оператор сети Узбекистанских железных дорог планирует обновить парк локомотивов, сообщается в проекте на сайте regulation.gov.uz.

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Часть проекта будет финансироваться с помощью заемных средств Азиатского банка развития. В проекте представлен также план погашения займа у  АБР. Покупку новых железнодорожных составов планируют завершить к 2021 году.  Узбекистанская компания уже подписала  контракт на покупку двух пассажирских поездов с испанским поставщиком.

Недавно сообщалось, что "Узбекистон темир йуллари" ввела скидки на билеты из Ташкента в Андижан, а также назвал дату запуска поезда Ташкент-Бишкек-Балыкчи.

Теги:
железнодорожник, Железная дорога, Железнодорожный транспорт, Узбекистон темир йуллари, Поезд



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