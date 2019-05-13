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Комплект распределительных установок на ТЭЦ

Уже в этом году в Узбекистане внедрят иностранные проекты на $3,2 млрд

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Уже в этом году планируется завершить строительство второй парогазовой установки (ПГУ) стоимостью 547,3 миллиона долларов, что обеспечит бесперебойную поставку электроэнергии в Навоийский, Бухарский, Самаркандский регионы.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Узбекистане намерены реализовать около 140 инвестиционных проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов со стороны иностранных компаний, сообщает Министерство экономики и промышленности Узбекистана.

В самом документе министерства есть полный перечень наиболее крупных проектов.

Уже в этом году планируется завершить строительство второй парогазовой установки (ПГУ) мощностью 450 МВт на Навоийской тепловой электростанции стоимостью 547,3 миллиона долларов, что обеспечит бесперебойную поставку электроэнергии в Навоийский, Бухарский, Самаркандский регионы. 

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Также завершится строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ) на базе АО "Навоиазот" стоимостью 500,1 миллиона долларов, а российская ГК "МетПром" запустит в строй Ташкентский металлургический завод за 335 миллионов долларов.

Напомним, в Ферганской области в 2019-2020 годах планируется реализовать 643 инвестиционных проекта на общую сумму 26,4 триллиона сумов.

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Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам утвердить и обеспечить исполнение сетевых графиков по реализации каждого проекта из программы.

Также в начале мая стало известно, что индонезийская компания РТ Trans Asia Resources до 2022 года вложит в модернизацию Ферганского нефтеперерабатывающего завода более 875 миллионов долларов. В этом году не менее 300 миллионов долларов планируется потратить на восстановление работы семи из 11 пока простаивающих установок. Это позволит сохранить 7,1 тысячи рабочих мест, 450 человек вернутся на завод.

Теги:
проект, Инвестиции, Инвестиции, Узбекистан, Узбекистан



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