Уже в этом году в Узбекистане внедрят иностранные проекты на $3,2 млрд

Уже в этом году планируется завершить строительство второй парогазовой установки (ПГУ) стоимостью 547,3 миллиона долларов, что обеспечит бесперебойную поставку электроэнергии в Навоийский, Бухарский, Самаркандский регионы.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Узбекистане намерены реализовать около 140 инвестиционных проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов со стороны иностранных компаний, сообщает Министерство экономики и промышленности Узбекистана.

В самом документе министерства есть полный перечень наиболее крупных проектов.

Уже в этом году планируется завершить строительство второй парогазовой установки (ПГУ) мощностью 450 МВт на Навоийской тепловой электростанции стоимостью 547,3 миллиона долларов, что обеспечит бесперебойную поставку электроэнергии в Навоийский, Бухарский, Самаркандский регионы.

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Также завершится строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ) на базе АО "Навоиазот" стоимостью 500,1 миллиона долларов, а российская ГК "МетПром" запустит в строй Ташкентский металлургический завод за 335 миллионов долларов.

Напомним, в Ферганской области в 2019-2020 годах планируется реализовать 643 инвестиционных проекта на общую сумму 26,4 триллиона сумов.

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Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам утвердить и обеспечить исполнение сетевых графиков по реализации каждого проекта из программы.

Также в начале мая стало известно, что индонезийская компания РТ Trans Asia Resources до 2022 года вложит в модернизацию Ферганского нефтеперерабатывающего завода более 875 миллионов долларов. В этом году не менее 300 миллионов долларов планируется потратить на восстановление работы семи из 11 пока простаивающих установок. Это позволит сохранить 7,1 тысячи рабочих мест, 450 человек вернутся на завод.